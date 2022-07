Erstes Kanu-Gold für Deutschland! Deutsche Frauen mit perfektem Lauf

Mit einer furiosen Leistung hat Deutschland das erste Gold bei der Kanuslalom-WM geholt: Mit einer Wahnsinnsleistung im Kajak-Team gab es den ersten Erfolg.

Die Kanuslalom-WM in Augsburg läuft – und das deutsche Team hat ein Ausrufezeichen gesorgt! Mit einer Wahnsinnszeit Gold im Team-Wettbewerb der Kajak-Damen von 102,78 Sekunden ohne Strafpunkte hat das Frauen-Team die erste Gold-Medaille geholt.

Olympiasiegerin Ricarda Funk, Elena Lillik und Jasmin Schornberg holten das erste Edelmetall mit weitem Vorsprung auf Rang zwei. Slowenien wurde Zweiter, Polen Dritter.

Ricarda Funk zeigte sich überglücklich

K1- Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ricarda Funk freute sich: "Das war der beste Mannschaftslauf, den ich je gefahren bin. Ein Mannschaftslauf ohne Fehler und ohne Strafsekunden. Dass alle drei Fahrerinnen das so gut treffen, ist schon cool. Ich hätte auch nie gedacht, dass so früh schon so viele Leute an der Strecke sind." "Der Druck war immens. Da merkt man schon die Heim-WM. Die Erwartungshaltung ist hoch, auch innerlich ist die da. Vor dem Start war die Aufregung bei uns drei schon sehr groß. Aber es hat einfach Spaß gemacht."

Jasmin Schornberg stimmte in den Jubel mit ein: "Das war der schönste und entspannteste Mannschaftslauf, den ich je gefahren bin. Wir sind so harmonisch gefahren und es hat einfach von oben bis unten Spaß gemacht. Dass wir gleich mit einer Goldmedaille starten hätte ich nie gedacht. Wir sind überglücklich. Im Team ist es einfach noch mal schöner, denn man kann sich gemeinsam freuen und gemeinsam genießen." Elena Liliks Fazit ist ebenso knapp wie eindrücklich: "Der geilste Mannschaftslauf, den ich je gefahren bin!"

Bis zum frühen Nachmittag am Mittwoch fallen am Eiskanal noch weitere Team-Entscheidungen in dem Kategorien Kajak Einer der Männer sowie im Canadier Einer der Frauen und Männer. Auch da hat das Kanuteam Deutschland gute Chancen auf weitere Medaillen. (klan, eisl)

Lesen Sie dazu auch