Kanuslalom-WM

vor 45 Min.

Wegen Trockenheit ist die Kanuslalom-WM noch immer gefährdet

Plus Wegen der anhaltenden Trockenheit kann die Olympiastrecke nicht ausreichend mit Wasser bedient werden. Mit Einbauten versucht sich die Stadt Augsburg zu helfen. Trotzdem hofft alles auf Regen.

Von Andrea Bogenreuther

Es bleibt eine Zitterpartie, ob die Stadt Augsburg die Kanuslalom-Weltmeisterschaft am Eiskanal in der nächsten Woche wirklich wie geplant abhalten kann oder nicht. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit sind die Wasserpegel im Lech, am Forggensee und den angeschlossenen Staustufen so niedrig, dass in Augsburg zu wenig Wasser ankommt, um die Wettkampfstrecke ordentlich zu fluten.

