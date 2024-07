Keven Schlotterbeck verfolgt mit dem FCA ehrgeizige Ziele

Wie seine Mitspieler steht Keven Schlotterbeck unter dem Eindruck der vergangenen Tage. Am Mittwochvormittag besuchte er mit dem FC Augsburg eine Schule in Mombela. Die Fahrt führte an Townships vorbei, Menschen leben dort in ärmlichen Verhältnissen. Euphorisch wurden die Fußballer empfangen, die Mädchen und Jungs in den dunkelblauen Schuluniformen jubeln ihnen zu, später kicken die Profis mit den Kindern auf dem staubigen Feld, das als Sportstätte dient. Weil sich das Abmähen des Gestrüpps niemand leisten kann, wird alles niedergebrannt. Bälle, Hüte, Stifte, teils sogar Trikots oder Sonnenbrillen erfragen sich die Kinder. Schlotterbeck ist begeistert, als er später in der Lobby des Anew-Ressorts in White River davon erzählt. „Das war eine überwältigende Aktion. Vor allem, weil wir ganz viele glückliche Momente mit den Kindern erleben konnten. Das wird lange in Erinnerung bleiben.“

