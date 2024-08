Pariser Glanz und deutsche Träume

Was bleibt von diesen Olympischen Spielen in Paris? Vor allem natürlich die fantastischen Bilder der Wettkampfstätten, spektakulär eingebettet in das Ambiente dieser wunderbaren Weltstadt an der Seine. Aber kein Glanz ohne Schattenseite. Denn an einigen Stellen musste man den Eindruck gewinnen, diese Bilder seien wichtiger als das, was die Athletinnen und Athleten benötigen.

Schwimmen in der Seine kann nur die Idee eines Marketingstrategen gewesen sein, denn sportlich war es mindestens fragwürdig, was sich da abspielte. Das Wasser voller Bakterien, dazu eine starke Strömung. Oder das Olympische Dorf: visionär geplant, musste es mit Klimaanlagen nachgerüstet werden und war bald ein Umschlagplatz für Corona-Viren. Viele flüchteten in Hotels.

Die Olympischen Spiele in Paris lieferten eindrucksvolle Bilder

Um fair zu bleiben: An den meisten Stellen ging das Konzept der Organisatoren auf. Allein die Beachvolleyball-Arena direkt vor dem Eiffelturm war einen Paris-Besuch wert. Zum positiven Gesamteindruck trugen die Franzosen selbst am meisten bei. Ob Bogenschießen, Judo, Synchronschwimmen oder Leichtathletik, ob Handball, Basketball oder Hockey – überall waren die Tribünen voll mit gut gelaunten Menschen. Darunter auch viele aus den europäischen Nachbarländern, allen voran Deutschland, aus den USA und Australien. Olympia war das Fest, das Menschen aller Nationalitäten zusammenbrachte. Umso mehr, als Tokio vor drei Jahren unter Coronabedingungen zum traurigen Gegenentwurf geworden war.

Sportlich hat sich der Zweikampf der Supermächte USA und China an der Spitze des Medaillenspiegels manifestiert. Der Rest der Sportwelt folgt mit einigem Abstand. Deutschland wird sein Minimalziel voraussichtlich erreichen und gerade so unter den zehn besten Nationen landen. Damit bestätigt sich der stetige Abwärtstrend der vergangenen Jahrzehnte. Der deutsche Spitzensport ist international auf dem absteigenden Ast, allen Leistungssportreformen und kompliziert berechneten Verteilungsmodellen der Steuermillionen zum Trotz.

Die Gründe sind ganz offensichtlich struktureller Natur. Die Top-Nationen gehen andere und höchst unterschiedliche Wege zum Erfolg. In Amerika ist vor allem das College-System die Grundlage. Nirgendwo sonst lassen sich Leistungssport und Ausbildung so perfekt miteinander vereinbaren. China wiederum verfolgt seine Pläne ohne Rücksicht auf den Einzelnen. Deutschland macht (leider) weder das eine, noch (zum Glück) das andere.

Teil der chinesischen Sportstrategie ist nach Meinung vieler Experten auch ein staatliches Dopingprogramm. Dieses Thema spielte in Paris vor allem anfangs eine Rolle, als die chinesischen Schwimmer unter Generalverdacht an den Start gingen. Wider Erwarten schwammen sie dann meistens hinterher. Gleichzeitig stellte aber ausgerechnet der Chinese Pan Zhanle über 100 Meter Freistil den wahrscheinlich unwahrscheinlichsten Weltrekord dieser Spiele auf. Kaum zu glauben.

Gleiches gilt für die deutschen Pläne, sich mal wieder um Olympische Spiele zu bewerben. Inzwischen steht auch die Bundesregierung hinter diesem Vorhaben. Siebenmal scheiterten derartige Bemühungen schon seit 1986, was zu der Erkenntnis führt, dass es dem Internationalen Olympischen Komitee herzlich egal ist, was die Deutschen wollen. Wie Entscheidungen im IOC unter dessen Präsidenten Thomas Bach getroffen werden, ist komplett intransparent, um es vorsichtig zu formulieren. Es geht um Macht, Einfluss und Geld. Tolle Konzepte spielen da nur eine untergeordnete Rolle. Umso schöner, wenn es trotzdem ein solches gibt. So wie in Paris.