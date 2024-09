Wo Optimismus und Nörgelei aufeinandertreffen

Optimismus ist tief in jedem AEV-Fan verankert. Gleichzeitig steht Nörgelei hoch im Kurs. Wer sagt, dass sich das widerspreche, war noch nie im Curt-Frenzel-Stadion. Lob und Grantelei liegen dort oft nur einen Wechsel auseinander. Kurz vor Beginn der neuen Saison ist aber (noch) der Optimismus stärker. Das hat viel mit der Person Larry Mitchell zu tun, der nach zwei Fast-Abstiegen das neu geschaffene Amt des Sportdirektors bei den Panthern übernommen hat. Mit ihm verbunden sind Erinnerungen an erfolgreichere Zeiten. Mitchell holte im Sommer einige namhafte Spieler, mahnt aber gebetsmühlenartig zur Zurückhaltung. Sein Ziel: nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Die Augsburger Panther müssen mit großen Zielen in die neue Saison gehen

Aus der Mannschaft hingegen ist das Wort „Play-offs“ zu hören. Und das ist auch gut so. Welcher Eishockey-Profi geht in eine Saison mit dem Ziel, nicht Letzter zu werden? Dream big, sagen die Amerikaner. Träume groß. Noch darf geträumt werden. Die Realität könnte schnell genug wieder Einzug halten und aus den Optimisten würden wieder die Nörgler, die es schon immer kommen sahen. Doch was, wenn die Träume ausnahmsweise in Erfüllung gehen? So wie damals, als die Panther unter Mike Stewart überraschend bis ins Play-off-Halbfinale durchmarschierten. Vielleicht wäre das (noch) etwas zu viel des Optimismus. Ein Sieg zum Saisonauftakt gegen den Erzrivalen Ingolstadt würde den meisten AEV-Fans schon reichen für ein bisschen Glückseligkeit.