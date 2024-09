Panther zeigen gelungene Generalprobe

Die Panther sind bereit für den DEL-Auftakt. Die Generalprobe gegen den Ligakonkurrenten Schwenningen verlor der AEV zwar mit 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung gegen die Wild Wings, doch der Einsatz und Spielwitz stimmten. Immerhin waren die Schwarzwälder der mit Abstand beste Sparringspartner in der acht Partien umfassenden Vorbereitung. Das Team von Trainer Steve Walker erreichte in der vergangenen Saison als Sechster direkt die Play-offs und war eine der große Überraschungen.

Im AEV-Kader fehlten Christian Hanke sowie die angeschlagenen T. J. Trevelyan und Dennis Reul. Der Ex-Nationalspieler Reul wurde geschont, um beim Saisonauftakt einsatzfähig zu sein. Dent setzte zehn Ausländer ein. In Punktspielen dürfen dann lediglich neun Importspieler auf dem Spielberichtsbogen stehen. Die Gäste stellten wie erwartet das besser eingespielte Team, was angesichts weniger Veränderungen im Kader nicht verwunderlich ist.

Matt Puempel trifft für Schwenningen in Augsburg

Einer der Neuzugänge ist der Ex-Augsburger Matt Puempel, der an alter Wirkungsstätte gleich auf sich aufmerksam machte. Einen 2:1-Angriff schloss der Deutsch-Kanadier traumwandlerisch sicher zum 1:0 in der zwölften Minute ab. Strauss Mann war machtlos. Das 0:2 (13.) durch Verteidiger Daryl Boyle ging allerdings auf die Kappe des neuen AEV-Keepers, der sich bei einem Distanzschuss in die lange Ecke überrumpeln ließ.

Die Panther rannten immer wieder an, kamen in den ersten 30 Minuten jedoch zu selten in gute Schuss-Positionen, um Joacim Eriksson, einen der besten DEL-Keeper, in Verlegenheit zu bringen. Wenige Sekunden nach der zweiten Pause sorgte Daniel Neumann mit dem 3:0 für den letztjährigen DEL-Viertelfinalisten für Ernüchterung unter den AEV-Fans. Das Panther-Team nahm den klaren Rückstand eher als Weckruf wahr. Augsburg investierte nun noch mehr und belohnte sich für den Aufwand. Die erste perfekte Kombination brachte das 1:3. Im Doppelpass kombinierten sich der Ex-Kölner Jason Bast und Anrei Hakulinen über die gesamte Eisfläche und der Finne Hakulinen schloss aus spitzem Winkel ab. Nur zwei Minuten später zirkelte Mark Zengerle den Puck mit einem Kunstschuss zum 2:3 in den Winkel. Die Vorarbeit im Powerplay hatten Nolan Zajac und Riley McCourt geleistet.

Die Partie wurde ruppiger. Augsburgs McCourt und Ex-Panther Sebastian Uvira gerieten aneinander. Und wenn es darauf ankommt bei aufkommender Härte dagegen zu halten, fuhr Thomas Schemitsch einige harte, aber faire Checks. Die Panther kämpften sich zurück in das Match. In der 41. Minute schoss nach feinem Zuspiel von Bast der Ex-Frankfurter Kunyk das 3:3. Die Panther waren nun am Drücker. Uvira drosch auf McCourt an der Bande ein. Unübersehbar wurden die Claims für die Punktrunde abgesteckt. In der 57. Minute hatte Moritz Elias den Siegtreffer auf der Kelle. Der AEV-Stürmer scheiterte im Alleingang an Ericsson. Nach 29 Sekunden der Verlängerung traf Pulkkinen zum 4:3-Enstand für die Gäste.

Augsburger Panther bestreiten das DEL-Eröffnungsspiel gegen Ingolstadt

Am Freitag hatte die Mannschaft von Trainer Ted Dent das Duell gegen den österreichischen Erstligisten VSV Villach nach einer turbulenten Schlussphase mit 6:7 nach Penaltyschießen verloren. Die Tore für den DEL-Klub erzielten Thomas Schemitsch (2), Riley Damiani, Cody Kunyk, Alexander Oblinger und Anrei Hakulinen. In den kommenden Tagen wartet noch genügend Arbeit auf Chefcoach Dent und sein Trainerteam. Die Liga legt jedoch in dieser Woche los. Am Donnerstag steigt in Augsburg wie vor 30 Jahren das DEL-Eröffnungsspiel. Damals kamen die Maddogs München, jetzt reist der ERC Ingolstadt zum Derby an. Die gesamte Liga wird nach Augsburg blicken und für die AEV-Fans gibt es gleich zum Start ein Zuckerl.

Augsburger Panther Mann - Schemitsch, Zajac; Busdeker, McCourt; Blumenschein, Köhler; Renner, Van der Linde - Moritz Elias; Damiani, Louis; Hakulinen, Kunyk, Bast; Oblinger, Zengerle, Collins; Florian Elias, Volek, Tosto

Tore 0:1 (12.) Puempel, 0:2 (13.) Boyle, 0:3 (21.) Neumann, 1:3 (32.) Hakulinen, 2:3 (33.) Zengerle, 3:3 (41.) Kunyk , 3:4 (61.) Pulkkinen

Zuschauer: 3718