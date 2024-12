Karlsruher SC vs. FC Augsburg live im TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal 24/25

Im Achtelfinale des DFB-Pokals 2024/2025 kämpfen die verbliebenen 16 Mannschaften um den Einzug in die nächste Runde. Im Wettbewerb sind aktuell noch neun Teams aus der Bundesliga, sechs aus der 2. Bundesliga sowie ein Vertreter aus der 3. Liga dabei. Alle haben das Ziel, sich dem großen Finale in Berlin einen Schritt näherzubringen.

Auch der Karlsruher SC aus der 2. Bundesliga zählt zu den verbliebenen Teams. Nach einem 5:0-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte und einem 2:0-Auswärtssieg gegen die Kickers Offenbach hat es der KSC ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschafft. Nun muss die Mannschaft unter Trainer Christian Eichner daheim gegen den FC Augsburg aus der 1. Bundesliga antreten.

Die Augsburger dürften dabei besonders motiviert ins Spiel gehen. Seit sechs Jahren hat es der FCA im DFB-Pokal nicht weiter als in die 2. Spielrunde geschafft. Nach einem 4:1-Sieg gegen Viktoria Berlin und einem 3:0-Heimsieg gegen Schalke stehen die Augsburger in der aktuellen Saison nun wieder im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Wann findet das DFB-Pokalspiel zwischen Karlsruhe und Augsburg statt? Zu welcher Uhrzeit wird die Partie angepfiffen und wo wird das Spiel im TV und Stream übertragen? Hier in diesem Artikel haben wir alle Antworten für Sie parat.

Termin und Uhrzeit: Anstoß vom Spiel Karlsruher SC gegen FC Augsburg im DFB-Pokal 24/25

Ein Blick auf den Spielplan des DFB-Pokals 2024/25 verrät, dass die insgesamt acht Achtelfinalspiele am 3. und 4. Dezember 2024 ausgetragen werden. Die Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Augsburg wurde auf Mittwoch, 4. Dezember 2024, datiert. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im BBBank Wildpark in Karlsruhe.

Live-Übertragung im TV und Stream: Karlsruhe gegen Augsburg im DFB-Pokal 24/25

In der Saison 2024/2025 bleibt Sky die Hauptplattform für die vollständige Übertragung des DFB-Pokals. Der Pay-TV-Sender zeigt alle 63 Spiele des Wettbewerbs, von der ersten Runde bis zum Finale. Auch das Duell zwischen dem KSC und dem FCA wird exklusiv auf Sky übertragen. Zusätzlich ist die Partie auf der Website von Sky im Livestream verfügbar.

Von den insgesamt 63 Spielen sind 50 ausschließlich über Sky zugänglich. Das Sky-Sportpaket ist derzeit für 25 Euro monatlich erhältlich, während die Option mit der Übertragung der Bundesliga und 2. Liga für 35 Euro angeboten wird. Neben Sky besitzen auch ARD und ZDF Übertragungsrechte für den DFB-Pokal und dürfen jeweils 15 Partien pro Saison live zeigen, einschließlich der beiden Halbfinals und des Finales.

Hier haben wir alle Infos zum DFB-Pokalspiel KSC gegen FCA kurz und knapp für Sie zusammengefasst:

Spiel: Karlsruher SC vs. FC Augsburg, DFB-Pokal 24/25, Achtelfinale

Datum: 4. Dezember 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Bilanz der Teams: KSC gegen FCA im DFB-Pokal 24/25

Das letzte Pflichtspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Augsburg liegt bereits einige Jahre zurück. Das letzte Aufeinandertreffen fand in der Saison 2010/11 statt, als Augsburg noch in der 2. Bundesliga spielte. Damals setzte sich der spätere Aufsteiger Augsburg in beiden Partien der Saison durch – mit 3:1 zu Hause und 1:0 in Karlsruhe.

Im DFB-Pokal gab es bisher nur eine Begegnung zwischen den beiden Mannschaften, die jedoch zweimal ausgetragen werden musste. Das erste Spiel der 2. Runde 1979/80 endete nach Verlängerung mit einem 1:1-Unentschieden, sodass kein Sieger ermittelt werden konnte. Zwei Wochen später fand das Wiederholungsspiel in Karlsruhe statt, das der KSC mit 3:0 für sich entschied.

Insgesamt hat Karlsruhe in der Geschichte der Begegnungen laut fussballdaten.de die bessere Bilanz. In 22 Aufeinandertreffen konnten die Augsburger lediglich sechs Mal gewinnen, während der KSC zehn Siege und sechs Unentschieden verbuchen konnte.