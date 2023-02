Manchester United und FC Barcelona bei den Playoffs der Europa League: Termin und Live-Übertragung

Bei den Playoffs der Europa League treffen Manchester United und der FC Barcelona aufeinander. Wissenswertes zum Termin und zur Übertragung erfahren Sie hier.

In der UEFA Europa League stehen wieder Playoffs an - besser gesagt die Rückspiele. Die Playoffs der Europa League setzen sich aus den acht Gruppendritten der Champions League 2022/23 sowie den acht Gruppenzweiten der Europa League 2022/2023 zusammen. Aus diesem Grund treffen Manchester United und der FC Barcelona aufeinander. Die beiden Teams sind erst kürzlich aufeinandergetroffen.

Der FC Barcelona, der im Sommer Ex-Bayern-Spieler Lewandowski verpflichtete, schaffte es in der Champions League nicht über die Gruppenphase hinaus. Die Katalanen belegten in Gruppe C lediglich den dritten Platz. Gruppe C gewann der FC Bayern München, den zweiten Platz belegte Inter Mailand.

Manchester United scheiterte in der letzten Saison an der Qualifizierung für die Königsklasse. Daher hieß es in der Saison 2022/2023: Europa League. In Gruppe E belegte die Mannschaft den zweiten Platz, hinter Real Sociedad.

In diesem Artikel informieren wir Sie rund um Termin und Übertragung zum Europa League Spiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona.

Manchester United gegen FC Barcelona: Termin und Uhrzeit der Europa League Playoffs

Das Playoff-Spiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona findet am Donnerstag, 23. Februar 2023, statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Die Partie wird in Manchester ausgetragen, besser gesagt im "Old Trafford".

EL Playoffs: Übertragung von Manchester United vs. FC Barcelona live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Rechte an der Übertragung der Europa League 2022/23 liegen beim Privatsender RTL. Einzelne Spiele werden im linearen Fernsehen ausgestrahlt, die meisten allerdings beim sendereigenen Streamingdienst RTL+ - so auch das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona. Für die Nutzung von RTL+ wird ein Abo benötigt. Nach einem gratis Probemonat, fallen anschließend 4,99 Euro pro Monat an. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Hier haben wir für Sie noch einmal alle relevanten Informationen zur Übertragung zusammengestellt:

Spiel: Manchester United - FC Barcelona , Europa League Playoffs , Rückspiel

- , , Datum: Donnerstag, 23. Februar 2023

Donnerstag, 23. Februar 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Spielstand, Aufstellung und Ergebnisse im Live-Ticker zu Manchester United und FC Barcelona bei den Playoffs der EL 2022/23

Sie sind am 23. Februar 2023 um 21.00 Uhr verhindert? Sie haben kein RTL+-Abo? Sie möchten dennoch das Topspiel der beiden europäischen Mannschaften nicht verpassen? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben für Sie eine gute Alternative parat. In unserem Datencenter versorgen wir Sie mit allen wichtigen Informationen rund um Aufstellungen, Spielstand, Ein- und Auswechslungen, Tore sowie gelbe und rote Karten. Der Live-Ticker informiert Sie vollumfänglich.

Das ist die bisherige Bilanz

Das bevorstehende Spiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams. Die Playoffs der Europa League bestehen aus einem Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel war am 16. Februar 2023 und wurde in Barcelona ausgetragen. Die beiden Teams trennten sich an diesem Abend mit einem 2:2 unentschieden.

Auch in den Jahren zuvor haben die beiden Mannschaften bereits auf internationaler Ebene gegeneinandergespielt. Insgesamt trafen die Teams 15-mal aufeinander, wovon der FC Barcelona siebenmal als Sieger den Platz verlassen hat. Manchester United gewann dreimal, fünfmal ergab sich ein Remis.

Der FC Barcelona führt nach 21 Spieltagen souverän die spanische Liga an und liegt mit 56 Punkten sogar vor dem direkten Konkurrenten, Real Madrid. Auch für Manchester United läuft es gut in der Liga. Sie belegen zwar aktuell nicht den ersten Platz, haben aber nach 23 Spielen insgesamt 46 Punkte auf dem Konto, was Platz drei bedeutet.