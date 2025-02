Coup vor Spitzenspiel ist perfekt: FC Bayern verlängert mit Musiala bis 2030

Der FC Bayern hat einen dicken grünen Haken hinter einer der wichtigsten Personalien gemacht: Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, hat Jamal Musiala einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2030 unterschrieben. Das bisherige Arbeitspapier war bis 2026 gültig gewesen. Die Vertragsverlängerung ist auch als Statement zu sehen: Sie wird einen Tag vor dem Treffen mit dem aktuellen deutschen Meister Bayer Leverkusen bekannt gegeben. Siegt der FC Bayern am Samstagabend im Rheinland, ist der Titel noch nicht faktisch, aber sehr wahrscheinlich wieder an den FC Bayern vergeben. Ehrenpräsident Uli Hoeneß träumt davon, dass Musiala zusammen mit Leverkusens Florian Wirtz irgendwann beim FCB spielt - ein Teil dieses Wunsches wurde nun vertraglich fixiert.

Der Vertragsverlängerung ging ein langes Ringen zwischen dem Verein und der Spielerseite voraus. Der FC Bayern hatte lange schon darauf gedrängt, Musiala länger an sich zu binden. Sportvorstand Max Eberl hatte stets betont, vor der entscheidenden Phase in Meisterschaft und Champions League Klarheit in den wichtigsten Personalien schaffen zu wollen. Das ist ihm mit Musiala nun gelungen, weiterhin ausstehend ist die Verlängerung mit Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, dessen Arbeitspapier im Sommer ausläuft.

Bayern München: Jamal Musiala verlängert Vertrag bis 2030

Nun aber erstmal: Musiala. Es ist ein Meilenstein für den Klub, der den Nationalspieler als eines der Gesichter des Vereins für die Zukunft aufbauen will. Dementsprechend groß sind die Erleichterung und der Stolz, die aus den Stellungnahmen der Bayern sprechen. Für Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, ist es „ein schönes vorzeitiges Geschenk zum 125. Bestehen des FC Bayern für den Club und seine Fans“. Hainer führt aus: „Wegen Jamal Musiala gehen die Menschen ins Stadion, er ist ein absoluter Ausnahmespieler, manchmal hat man das Gefühl, die Schwerkraft gilt für ihn nicht. Kompliment an unsere sportliche Leitung und den Vorstand. Heute ist ein sehr guter Tag für den FC Bayern.“

Max Eberl, der Sportvorstand der Münchner, wird in der Mitteilung der Bayern wie folgt zitiert: „Spitzenvereine auf der ganzen Welt suchen Unterschiedsspieler – und Jamal Musiala ragt noch mal heraus. Er prägt die Gegenwart des FC Bayern, er wird auch die Zukunft prägen und ist ein Gesicht unserer neuen Generation. In Jamal haben wir einen der begehrtesten Spieler der Welt langfristig vom FC Bayern überzeugt. Mit solchen Spielern senden wir ein starkes Signal an alle, dass mit dem FC Bayern auch in Zukunft zu rechnen ist.“

Musiala: „Will Großes mit dem FC Bayern erreichen“

Musiala selbst betont, wie „glücklich“ er über die Vertragsverlängerung ist: „Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Clubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können. Ich fühle mich wohl, in der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans. Wir haben gemeinsam viel vor - ich freue mich auf alles, was kommt.“