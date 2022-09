Olympiakos Piräus - SC Freiburg: EL-Übertragung live im TV oder Stream und Live-Ticker

In der Europa League treffen Mitte September Olympiakos Piräus und SC Freiburg aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Die Europa League startet am 15. September 2022 in den 2. Spieltag der Saison 2022/23. Im Rahmen dessen geht es für den SC Freiburg nach Griechenland, genauer zu Olympiakos Piräus. Nachdem sie das erste Spiel der Gruppenphase gegen Qarabağ Ağdam mit 2:1 gewinnen konnten, wartet nun der nächste Gegner aus Gruppe D auf die Breisgauer.

Als zwei von 32 Mannschaften haben es sowohl der SC Freiburg als auch Olympiakos Piräus in die Gruppenphase des Turniers geschafft. Hier in diesem Artikel finden Sie alle relevanten Infos rund um das Match am zweiten Spieltag der EL. Wann ist der genaue Termin? Wie läuft die Übertragung im TV und Stream ab? Zusätzlich finden Sie die Bilanz der beiden Teams sowie einen Live-Ticker zur UEFA Europa League.

Olympiakos Piräus - SC Freiburg in der Europa League 2022/23: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen Olympiakos Piräus und dem SC Freiburg steht als nächstes auf dem Spielplan der Europa League 2022/23 und findet am zweiten Spieltag, genauer am Donnerstag, den 15. September 2022, statt. Anstoß ist um 18.45 Uhr im Karaiskakis-Stadion in Piräus.

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg: Übertragung live im TV oder Stream - auch im Free-TV?

Der werbefinanzierte Privatsender RTL hat sich bis 2024 alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Übertragung der Europa League gesichert. Daher laufen die Spiele je nachdem gratis auf RTL, RTL Nitro, live ist es kostenpflichtig, oder gegen Gebühr beim Online-Streaming-Dienst RTL+. Das Aufeinandertreffen von Olympiakos Piräus und SC Freiburg wird ausschließlich online bei RTL+ zu sehen sein.

Hier finden Sie alle Infos noch einmal im Überblick:

Spiel: Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg , Gruppenphase der Europa League 2022/23, 2. Spieltag

vs. , der 2022/23, 2. Spieltag Datum: Donnerstag, 15. September 2022

Donnerstag, 15. September 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Karaiskakis-Stadion, Piräus

Karaiskakis-Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur EL 2022/23: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse und Aufstellung

Alle Infos zur aktuellen Saison der Europa League 2022/23 können Sie in unserem Datencenter zeitaktuell und übersichtlich abrufen. Dort finden Sie unter anderem Ergebnisse, Tabellenplatzierungen und Punkte.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Die Spiele der UEFA Europa League 22/23 können Sie zum Teil kostenlos bei RTL oder gegen Gebühr beim Sender-eigenen Portal live im TV und Stream anschauen. Die Partie Piräus gegen Freiburg wird bei RTL+ ausschließlich im Live-Stream online zu sehen sein, wofür ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten ist. Wer den Streaming-Dienst erst einmal ausprobieren möchte, kann von einem kostenlosen Probemonat Gebrauch machen. Anschließend können Kundinnen und Kunden zwischen dem Premium Paket für 4,99 Euro im Monat oder dem Max Paket für anfangs 9,99 Euro und nach sechs Monaten dann 12,99 Euro monatlich wählen. Letzteres bietet die Zusatzfunktionen, werbefrei oder in Originalfassung zu schauen. Zudem gibt es neuerdings auch RTL+ Musik inklusive.

Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg: Bilanz und Infos zu den Teams der EL

Bisher sind sich die beiden Vereine Olympiakos Piräus und SC Freiburg noch nicht auf dem Rasen begegnet. In der Gruppe G mit Nantes und Qarabağ teilen sich die Breisgauer aber aktuell mit drei Punkten den ersten Platz mit dem FC Nantes und stehen damit etwas besser da als ihr Gegner.

Hier können Sie sich einen kleinen Überblick über die letzten zehn Spiele der beiden Kontrahenten verschaffen:

Olympiakos Piräus

In seinen letzten zehn Matches hat Olympiakos Piräus vier Siege, vier unentschiedene Partien sowie zwei Niederlagen zu verbuchen.

SC Freiburg

Der SC Freiburg steht mit acht Siegen, einem Unentschieden und einem verlorenen Spiel etwas besser da.