Parken bei Heimspielen des FCA an der WWK Arena: Anfahrt und Preise

Seit dem Jahr 2009 trägt der FC Augsburg seine Heimspiele in der WWK Arena aus – auch wenn das Stadion nicht immer diesen Namen trug. 30.660 Zuschauer passen in die Arena, die direkt an der B17 liegt. Wer mit dem Auto zu einem Spiel anreist, sieht oft schon auf den Infotafeln an der Bundesstraße, dass die Parkplätze am Stadion belegt sind. Wer dort keinen Parkplatz mehr bekommt, muss aber nicht zwingend kilometerweit entfernt parken und zum Stadion laufen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Anfahrt und den Parkplätzen an der WWK Arena.

Anfahrt zur WWK Arena: So kommt man zu Heimspielen des FCA

Die WWK Arena ist für Besucher leicht zu finden, da sie sich direkt an der B17 befindet. Die Adresse für das Navi lautet Bürgermeister-Ulrich-Straße 90 in 86199 Augsburg. Der Verein bittet Autofahrer, bereits frühzeitig das Verkehrsleitsystem auf der B17 zu beachten. Das verweist im Falle einer Vollauslastung der begrenzten Parkplätze am Stadion unverzüglich auf die Ausfahrt Messe und die dortigen Parkmöglichkeiten. Bei der Anfahrt an Spieltagen können sich Stadionbesucher neben dem Verkehrsleitsystem auf der B17 auch über den Spieltagsmodus in der FCA-App Informationen zur aktuellen Verkehrssituation rund um die WWK ARENA einholen.

Parken bei FCA-Heimspielen an der WWK Arena und an der Messe Augsburg

Direkt an der WWK Arena gibt es 3500 Parkplätze (P1, P4 und PD). Wer dort parken will, muss an den Heimspieltagen zehn Euro bezahlen. Weitere Parkplätze gibt es am Messegelände (P3) für Preis von sechs Euro. Von dort aus verkehrt ein Shuttle-Service direkt zur WWK Arena, der im Preis enthalten ist. Die Fahrzeit von der Messe zum Stadion beträgt rund zehn Minuten.

Anreise zur WWK Arena mit dem Rad oder der Straßenbahn

Für Augsburger Besucher bietet es sich auch an, mit dem Rad oder der Straßenbahn anzureisen. Auf dem Stadionvorplatz befinden sich laut Verein ausreichend Abstellplätze für Fahrräder. Ab zwei Stunden vor dem Spiel fahren Straßenbahnen in enger Taktung direkt zur WWK Arena. Das Ticket für den Stadionbesuch kann kostenfrei als Fahrkarte für den Bereich der AVG in den Zonen 10 und 20 (Innenraum) genutzt werden.