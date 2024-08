Keven Schlotterbeck im Podcast-Interview: Kaiserschmarrn-Doping und große Ambitionen

Der FC Augsburg in der neuen Saison – das ist auch die Geschichte eines Umbruchs. Zwölf Spieler gingen, darunter Ex-Kapitän Ermedin Demirovic, acht Spieler wurden neu verpflichtet. Einer, von dem man sich in Augsburg sowohl auf als auch abseits des Platzes viel erhofft, ist Innenverteidiger Keven Schlotterbeck. Der 27-Jährige kam vom VfL Bochum nach Augsburg – und ist nun als Gast in unserem FCA-Podcast „Viererkette“ zu hören.

Im Gespräch verrät Schlotterbeck, warum er fest daran glaubt, dass der FCA vor einer guten Saison steht: Einerseits liegt das an dem aktuellen Augsburger Kader, der nach Ansicht des Defensivspezialisten eine exzellente Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern darstellt. Schlotterbeck steckt sich ehrgeizige Ziele, schon beim Trainingslager in Südafrika sprach er davon, dass der FCA „schon nach der nächsten Saison in die Europa League reinrutschen“ könnte.

FCA-Profi Keven Schlotterbeck im Gespräch mit AZ-Redakteur Florian Eisele. Foto: FCA

Nach jedem gewonnenen Pflichtspiel gibt es beim FC Augsburg eine besondere Belohnung

Seine Qualität stellte Schlotterbeck bereits unter Beweis: Beim Testspiel gegen Leicester City erzielte er den Treffer zum 1:0-Sieg. Eine Rolle für eine erfolgreiche Saison spielt auch eine Abmachung innerhalb der Mannschaft, wie Schlotterbeck im Podcast verrät: Denn nach jedem gewonnenen Pflichtspiel spielt Kaiserschmarrn eine besondere Rolle. Gewinnt der FCA, gibt es danach eine Runde der Süßspeise – das fällt dann wohl unter die Kategorie „legales Doping“.

Was Keven Schlotterbeck zum Pokalspiel des FC Augsburg bei Viktoria Berlin sagt, warum seine gesamte Familie einen Fußballschwerpunkt hat, wie er zu seinem Bruder und Nationalspieler Nico Schlotterbeck steht, welche Profis aus dem FCA-Kader für eine Überraschung gut sind und gegen wen er lieber nicht spielen möchte – all das gibt es in der neuen Folge der Viererkette zu hören. Die Viererkette erscheint einmal pro Woche auf allen gängigen Podcast-Formaten.