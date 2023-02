Skispringerin Katharina Althaus ist reif für Einzel-Gold

Skispringerin Katharina Althaus hat alle Höhen und Tiefen des Sports erlebt. Mit 26 ist die Oberstdorferin nun am Zenit ihrer Karriere – punktgenau zur WM.

Das Rezept für Erfolge kennt sie. Sonst wäre sie nicht schon seit über einem Jahrzehnt in der absoluten Weltspitze vertreten. Katharina Althaus weiß genau, auf was es ankommt bei einem Skisprung-Wettbewerb, bei dem sich so unendlich viele Mosaiksteinchen zusammenfügen müssen, damit am Ende ein stimmiges Gesamtkunstwerk entsteht – und möglichst noch eine Medaille oder ein Weltcup-Podest dabei herausspringt.

Mit sechs Jahren ist Katharina Althaus zum Skispringen gekommen

Wie bei ihrem Hobby Kuchenbacken, das weiß die 26-jährige Oberstdorferin, ist auch beim Skispringen die Zutatenliste mitentscheidend dafür, ob das Ergebnis bombastisch oder eher so lala ausfällt. Es ist knapp drei Wochen her, da stimmte beim Heim-Weltcup in Willingen die Rezeptur derart gut, dass Althaus nach einem unglaublich weiten Satz auf 149,5 Metern – durchflutet von Glückshormonen – erst jubelte und kreischte, dann stundenlang grinste und später davon schwärmte, dass dieser eine Sprung schon „sehr nah an der Perfektion“ gewesen sei.

Ein besonderer Moment in ihrer langen Karriere war es allemal. Für Althaus, die schon mit sechs Jahren durch ihren älteren Bruder zum Skispringen gekommen war, bedeutete das Kratzen an der 150-Meter-Marke einen persönlichen Weitenrekord. Und dass in Willingen mit über 20.000 Zuschauern so viele Fans bei einem Frauen-Skispringen da waren wie nie zuvor, war für Althaus das Sahnehäubchen.

2018 sprang Katharina Althaus zu Olympia-Silber

Denn wie kaum eine andere setzt sie sich seit vielen Jahren für die Gleichberechtigung in ihrer Disziplin ein, kämpft wortgewaltig für eine eigene Vierschanzentournee der Frauen und eine Angleichung der Preisgelder.

Mit 26 Jahren ist Katharina Althaus die älteste Skispringerin im DSV-Team. Seit dem Weltcup-Debüt der Frauen 2011 hat sie alle technischen Entwicklungen mitgemacht und alle Höhen und Tiefen des Sports erlebt. Sie wurde 2018 Olympia-Zweite und in den Team- und Mixedbewerben vier Mal Weltmeisterin.

Falscher Anzug: Althaus wurde bei Olympia in Peking disqualifiziert

In ein tiefes Tal der Tränen fiel sie, als sie bei den Olympischen Spielen in Peking vor einem Jahr wegen eines falschen Anzugs disqualifiziert wurde und das favorisierte DSV-Team Neunter und Vorletzter wurde. Im slowenischen Planica will Althaus nun ihr erstes Einzelgold bei einer WM gewinnen. „Ich habe alles dafür getan und will mit Spaß und Lockerheit an die Aufgaben herangehen.“ Einen ähnlichen Satz hat sie vor ihrem Traumsprung in Willingen auch gesagt.