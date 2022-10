Pressestimmen zum FC Bayern: "Choupo wird der nächste Lewandowski"

Der FC Bayern feiert gegen den SC Freiburg einen Kantersieg. Eric Maxim Choupo-Moting schwingt sich zum Matchwinner auf – und begeistert. Die Pressestimmen.

Der FC Bayern München hat sich in der Bundesliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Der deutsche Rekordmeister beendete gegen den SC Freiburg vorerst seine Ergebniskrise, lieferte teilweise eine Gala-Vorstellung und gewann mit 5:0. Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Leroy Sané, Sadio Mané und Marcel Sabitzer besorgten die Tore. Choupo-Moting tat sich dabei nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorbereiter und hervorragender Wandspieler hervor.

Die Presse zeigte sich nach dem Kantersieg des FC Bayern begeistert, hob einen Spieler heraus – und stellte so manche spannende Prognose an.

Pressestimmen: FC Bayern gegen SC Freiburg in der Bundesliga

"Ein echter Neuner im falschen Sommer. Der FC Bayern findet unter seinen Zauberfüßen einen klassischen Mittelstürmer: Eric Maxim Choupo-Moting. Die taktische Variante von Julian Nagelsmann überrascht den SC Freiburg." – Süddeutsche Zeitung

"Choupo wird der nächste Lewandowski. Braucht Bayern wirklich einen Neuner? Bayern hat doch einen Neuner! Mit einer Gala-Leistung im Spitzenspiel gegen Freiburg (5:0) macht ausgerechnet Eric Maxim Choupo-Moting (33) auf sich aufmerksam!" – Bild

"Choupo-Moting-Gala bei Bayern-Sieg. Bayern München gewinnt das Spitzenspiel gegen den SC Freiburg souverän. Eric Maxim Choupo-Moting und Serge Gnabry werden für den Rekordmeister zum Match-Winner. Der FC Bayern München schlägt den SC Freiburg mit 5:0 (2:0) und das gerade wegen Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting, die Nagelsmann vor dem Spiel überraschend in die Startelf berief." – Sport1

"Choupo-Moting wirft seinen Hut in den Ring. Der FC Bayern München feiert mit dem 5:0 (2:0) gegen den SC Freiburg einen wichtigen Statement-Sieg in der Bundesliga. Eric Maxim Choupo-Moting empfiehlt sich dabei für die Mittelstürmerrolle. Neben Serge Gnabry glänzt auch wieder Leroy Sané unter Flutlicht. Der Freiburger Tanz auf drei Hochzeiten hinterlässt derweil erste merkliche Spuren. Drei Dinge, die uns in der Allianz Arena auffielen." – Eurosport

"Fünf verschiedene Torschützen: Bayern feiert Kantersieg gegen überforderte Freiburger. Dank eines 5:0-Kantersiegs gegen den SC Freiburg überholt der FC Bayern die Breisgauer in der Tabelle und klettert auf Tabellenplatz zwei." – kicker