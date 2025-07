Der Rekord des besten Eishockeyspielers aller Zeiten wackelt: Noch hält Wayne Gretzky die schier unerreichbare Marke von 894 Toren. Alexander Owetschkin fehlen zwei Treffer zum Knacken des jahrzehntealten NHL-Rekords. Der nicht unumstrittene Profi der Washington Capitals steht bei 892.

Der „great one“ bekundete bei Saisonbeginn seine Sympathie für den Jäger. „Oh ja, natürlich“, antworte Gretzky auf die Frage, ob Owetschkin seine Bestmarke übertreffen wird. „Es ist nur eine Frage der Zeit. Er ist ein großartiger Torjäger.“ Der 64-Jährige sieht auch den historischen Wert von Owetschkins Rekordjagd. Es sei großartig für das Spiel und positiv für den Sport. Owetschkin bedankte sich artig für die Unterstützung. Wenn eine solche Person ihm die Daumen drücke, sei das „ziemlich cool“. Selbst wenn er eine Flaute habe, muntere ihn der Kanadier auf.

Auch Donald Trump zählt sich zu den Putin-Freunden

Seit Wochen huldigen ihm US-Medien und Mitspieler. Die Gretzky-Marke ist zum Greifen nah und Anlass für Lobeshymnen auf den grauhaarigen Russen. Dass sich der zweimalige Familienvater Owetschkin nie von Russlands Präsident Wladimir Putin distanziert und den Angriffskrieg auf die Ukraine nie verurteilt hat, ist dabei meist der einzige – wenn auch große – Kritikpunkt an Owetschkin. Wobei: Der amtierende US-Präsident Donald Trump geriert sich ebenfalls als Putin-Versteher.

Die Russen lachen sich ins Fäustchen. Die Heldenverehrung in den russischen Medien hat nicht nur sportliche, sondern auch politische Gründe. Wegen seiner offen zur Schau getragenen Sympathie für den Kremlchef gilt Owetschkin in Moskau als „Unser Mann in Amerika“. 2017 hatte er das „Putin Team“ gegründet, das die Wiederwahl des russischen Präsidenten ein Jahr später unterstützte. Der Bewegung schlossen sich nach Owetschkins Vorbild weitere prominente Sportler an. Zwar rief Owetschkin nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zaghaft zum Frieden auf. Kritik an Putin übte er aber nicht. Bis heute hängt ein gemeinsames Bild mit dem Kremlchef als Avatar auf dem Instagram-Account Owetschkins.

Owetschkin trifft aus allen Lagen

Viele seiner Tore erzielte der 39-Jährige per Direktabnahme vom linken Bullykreis. Der Russe trifft jedoch aus fast allen Lagen. Glaubt man den NHL-Tracking-Daten, hat Owetschkin aus 15 der 16 offensiven Zonen aufs Tor geschossen und aus 11 davon mindestens einen Treffer erzielt. Niemand hat mehr Tore in Überzahl, niemand hat mehr Treffer ins leere Tor erzielt als er. Owetschkin hat gegen 181 Torhüter getroffen – auch das ein Rekord. Wann die Bestmarke von Gretzky fällt, ist nur eine Frage der Zeit. Die Capitals haben noch sieben Hauptrundenspiele, danach folgen die Playoffs.