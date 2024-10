RB Leipzig - St. Pauli live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Der DFB-Pokal 2024/25 ist die 82. Austragung des traditionsreichen deutschen Pokalwettbewerbs. Die Saison begann mit der ersten Runde, die vom 9. bis 12. August 2024 ausgetragen wurde. Insgesamt nehmen 64 Teams aus den ersten beiden Bundesligen sowie unterklassige Teams und Vertreter der Regionalverbände teil.

Die große Besonderheit des DFB-Pokals ist das K.o.-System: In jeder Runde wird direkt ein Sieger ermittelt, bei Unentschieden nach 90 Minuten geht es in die Verlängerung und gegebenenfalls ins Elfmeterschießen. Das Finale wird am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion stattfinden.

Titelverteidiger ist Bayer Leverkusen: Das Team hat den Pokal in der Saison 2023/24 gewonnen. Mannschaften wie Bayern München, Borussia Dortmund, aber auch Underdogs hoffen auf den Einzug ins Finale und den Pokalsieg, der auch einen Platz in der Europa League sichert.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals 2024/25 trifft RB Leipzig auf den FC St. Pauli. Beide Teams haben sich mit Siegen in der ersten Runde qualifiziert: RB Leipzig besiegte Rot-Weiss Essen mit 4:1, während St. Pauli sich in einem spannenden Spiel mit 3:2 nach Verlängerung gegen den Halleschen FC durchsetzte. Leipzig gilt als Favorit, doch St. Pauli wird versuchen, die Pokal-Magie für sich zu nutzen und für eine Überraschung zu sorgen.

Wann findet das Pokalspiel zwischen RB Leipzig und FC St. Pauli statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

RB Leipzig - FC St. Pauli im DFB-Pokal 24/25: Termin, Uhrzeit und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Partie zwischen RB Leipzig und FC St. Pauli am 29. Oktober 2024 statt. Anstoß ist um 18 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena..

RB Leipzig vs. FC St. Pauli live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals in der Saison 2024/25 erfolgt im Pay-TV über Sky, während die öffentlich-rechtlichen „Big Two“ ARD und ZDF die Ausstrahlung im Free-TV übernehmen. Wer alle Spiele des Pokalturniers in voller Länge verfolgen möchte, benötigt ein Sky-Abonnement, das im Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat erhältlich ist. Wenn zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga live geschaut werden soll, erhöht sich der Preis auf 35 Euro pro Monat (Stand: Oktober 2024).

Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen insgesamt 15 Pokalspiele, darunter beide Halbfinals und das Finale am 24. Mai 2025. In den ersten Runden sind nur ausgewählte Spiele im Free-TV zu sehen, allerdings nicht diese Begegnung zwischen RB Leipzig und dem FC St. Pauli.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: RB Leipzig - FC St. Pauli, DFB-Pokal 24/25, 2. Runde

Datum: Dienstag, 29. Oktober 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

RB Leipzig gegen FC St. Pauli im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Die Kollegen von fussballdaten.de verzeichnen bisher fünf Begegnungen zwischen den beiden Vereinen. Die Männer vom Hamburger Millerntor gingen dreimal als Sieger vom Platz, während die Sachsen nur ein Match für sich entscheiden konnten. Einmal unentschieden folglich. Die Torbilanz hingegen ist ausgeglichen: 4:4.

Sie hätten es gern etwas detaillierter? Bitte sehr: Die letzten Duelle zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig zeigen eine leicht nördliche Bilanz. Am 22. September 2024 trennten sich die beiden Mannschaften am 4. Spieltag der Bundesliga mit einem 0:0-Unentschieden. Zuvor trafen sie in der 2. Bundesliga aufeinander: Am 12. Februar 2016 konnte St. Pauli durch ein 1:0 gegen Leipzig triumphieren. Zuvor, am 23. August 2015, gab es dasselbe Ergebnis.