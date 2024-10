FCA-Verteidiger Keven Schlotterbeck fällt gegen Freiburg aus

Dass der FC Augsburg gegen Mönchengladbach den wichtigen 2:1-Heimsieg landen konnte, lag zu einem Großteil an Keven Schlotterbeck: Der Neuzugang des FCA hatte im Stil eines Mittelstürmers die Augsburger Führung markiert. Er nahm den Ball mit der Brust an und hämmerte das Spielgerät unter die Latte.

Der trockene Kommentar Schlotterbecks nach dem 2:1-Sieg: In „neun von zehn Fällen“ würde ihm eine derartige Abnahme gelingen. Tatsächlich ist kein Defensivspieler in der Bundesliga so torgefährlich wie der 27-Jährige: Sieben Treffer gelangen ihm seit Sommer 2023. Nun ist aber klar: Zumindest vorerst werden keine weiteren Treffer hinzukommen. Der FCA bestätigte, dass Schlotterbeck sich beim Heimsieg schwerer verletzt hat und mindestens fürs nächste Spiel beim SC Freiburg (Samstag, 19. Oktober) ausfallen wird.

Schlotterbeck-Verletzung trifft FCA hart: Ausfall gegen Freiburg

Wie der FC Augsburg bestätigte, erlitt Schlotterbeck eine Zerrung des linken Oberschenkels. Wie lange Schlotterbeck außer Gefecht sein wird, ist bisher nicht völlig klar. Sehr wahrscheinlich wird es aber nicht reichen, um im Spiel beim SC Freiburg wieder fit zu sein. Auch für das darauffolgende Heimspiel gegen Borussia Dortmund eine Woche später ist nicht klar, ob Trainer Jess Thorup auf den Linksfuß bauen kann.

Schon gegen Gladbach hatte sich die Verletzung angedeutet, Schlotterbeck musste nach 68 Minuten ausgewechselt werden. Noch in der Mixed Zone stand er mit dick bandagiertem linken Oberschenkel den Journalisten Rede und Antwort und hatte noch die Hoffnung geäußert: „Der Doc soll draufschauen. Wir haben jetzt eine Woche länger Zeit durch die Länderspielpause und dann schaue ich, dass ich wieder auf dem Feld stehe.“ Diese Hoffnung wurde am Montag enttäuscht, bei einer ärztlichen Untersuchung bestätigte sich der Verdacht.

Damit verpasst Schlotterbeck das Duell gegen seinen Heimatverein: Von 2017 bis zum vergangenen Sommer stand der Abwehrspieler beim SC Freiburg unter Vertrag, war in dieser Zeit aber an Union Berlin (2019/20) und den VfL Bochum (Januar 2023 bis Sommer 2024) verliehen, bevor es im Sommer dauerhaft nach Augsburg ging. Sehr wahrscheinlich wird Chrislain Matsima den Platz Schlotterbecks einnehmen. Der Franzose wurde auch gegen Mönchengladbach für Schlotterbeck eingewechselt.