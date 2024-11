Augsburger Schwimmer Robin Lienhart durchbricht eine Schallmauer

Als Robin Lienhart am Beckenrand der Wuppertaler Schwimmoper anschlägt, ist ihm ein Meilenstein gelungen. Mit gerade einmal 18 Jahren hat das Schwimmtalent erstmals das A-Finale bei einer Deutschen Meisterschaft erreicht. Im Vorlauf der Kurzbahn-Wettkämpfe schwimmt Lienhart auf Rang acht. Im Finale legt er noch mal eine Schippe drauf und wird nach einem Top-Lauf Siebter. Mit 1:59,80 durchbricht er sogar die magische Zwei-Minuten-Schallgrenze. Zeit zum Feiern hat er jedoch nicht. Kommende Woche stehen schon die nächsten Rennen an.

Seit 2014 schwimmt Lienhart für den SV Augsburg. Hier wurde er mehrmaliger bayerischer Meister und schaffte den Sprung in Junioren-Nationalmannschaft. Vor drei Jahren wagte er den Sprung nach Nürnberg aufs Sportinternat. Dort sind seine Tage strikt durchgetaktet. Morgens um 6.45 Uhr geht es zum Aufwärmen, um 7.15 Uhr folgt die erste Wassereinheit. Um 9 Uhr geht es in die Schule, ehe er noch mal von 17.30 bis 19.30 Uhr ins Becken taucht. Nur sonntags hat Lienhart frei. Ein extremer Aufwand, der sich vergangenes Wochenende ausgezahlt hat.

Olympiasieger Chad le Clos wurde auf Robin Lienharts Strecke Erster

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt er, „ich habe zwar nicht jede Wende richtig getroffen, aber die letzten 50 Meter waren wirklich sehr gut.“ Im Vorlauf hatte Lienhart Schwimmgrößen wie den mehrmaligen Deutschen Meister Ole Braunschweig hinter sich gelassen – wenn auch nicht auf dessen Paradestrecke.

Chad le Clos war im Finale dann sowohl für Robin Lienhart als auch für die restliche Konkurrenz eine Nummer zu groß. Der südafrikanische Fahnenträger von 2021 und Olympiasieger von 2012 tritt für die SG Frankfurt an und ist darum auch bei deutschen Meisterschaften zugelassen. Mit 1:53,09 lag der 32-jährige Superstar mehr als drei Sekunden vor dem Zweitplatzierten und knapp sechs Sekunden vor dem siebtplatzierten Lienhart.

Für Lienhart jedoch kein Grund zur Traurigkeit. Im Gegenteil. „Die Stimmung in der Halle war super. Man unterhält sich, lernt andere Schwimmer kennen und feuert sich gegenseitig an“, sagt er, „für mich ist das ein weiterer Schritt nach oben, dass ich mit solchen Leuten im Finale stehe.“

Am 30. November startet Robin Lienhart für den 1. FC Nürnberg

Man merkt dem gebürtigen Friedberger den Ehrgeiz und den Spaß am Sport an. Vergangene Woche war er noch im Trainingslager auf Mallorca. Auch hier hatte er von 7 bis 18.30 Uhr mehrere Trainingseinheiten. „Da hatten wir noch mehr Zeit für die Nachbereitung als sonst. Das war super.“

Vielleicht auch durch diese Zusatzbelastung sind Lienhart nach dem Erfolg des ersten Finaltages an den weiteren Wettkampftagen nach und nach die Körner ausgegangen. Für ihn jedoch nur ein Grund, so schnell wie möglich wieder anzugreifen. „Ich freue mich sehr darauf, dass ich nächste Woche die Chance habe, für ein besseres Ergebnis noch mal über die gleichen Distanzen anzutreten.“ Am 30. November und 1. Dezember findet der Deutsche Mannschaftswettbewerb der 1. Bundesliga statt. Dann wird Lienhart nicht mehr für den SV Augsburg, sondern für die Schwimmabteilung des 1. FC Nürnberg an den Start gehen.

Weit darüber hinaus denkt er derzeit nicht. Wenn die letzten Wettkämpfe des Jahres geschwommen sind, macht Lienhart zwischen den Jahren eine kurze Winterpause. Danach geht es direkt weiter mit dem Training. Ein Schritt nach dem anderen. Um besser zu werden und bald vielleicht sogar bei Meisterschaften auf dem Treppchen zu landen.

Starter der SVA bei den deutschen Meisterschaften in der Übersicht:

Robin Lienhart 100 Brust 1:04,35 / 200 Schmetterling, Finale 1:59,80 / 200 Freistil 1:50,46 / 50 Brust 0:28,81 / 200 Lagen 2:07,52 / 100 Schmetterling 0:55,39 / 100 Lagen, Finale 0:56,29

Lux Staudinger 200 Schmetterling 2:26,08 / 50 Schmetterling 0:29,40 / 100 Schmetterling 1:04,91

Max Annertzok 100 Brust 1:05,11 / 50 Brust 0:29,12