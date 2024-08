Augsburger Stadtmeisterschaft im Schwimmen: den zwei Meistern aus dem Vorjahr gelingt die Titelverteidigung

Bei den Augsburger Stadtmeisterschaften 2024 im Schwimmen gingen mehr als 250 kleine und große Aktive bei mehr als 750 Einzelstarts und 11 Staffeln ins neu folierte 50-Meter-Sportbecken des Bärenkellerbades. Bernd Zitzelsberger, Stadtrat und Sprecher der drei veranstaltenden Vereine Post SV Augsburg, SB Delphin 03 Augsburg und Schwimmverein Augsburg 1911, freute sich über das renovierte Sportbecken und die neuen Wellenkillerleinen. Traditionell veranstalten die drei Vereine auf seine Initiative hin nach vielen Jahren Pause wieder gemeinsam seit 2021 die Stadtmeisterschaft.

Bürgermeister Bernd Kränzle, der in Vertretung für Oberbürgermeisterin Eva Weber das Grußwort für die Stadt Augsburg sprach, lobte das Engagement der ehrenamtlich engagierten Organisatoren. Zitzelsberger konnte am frühen Sonntagmorgen fast 250 Aktive sowie zahlreiche Zuschauer und Kampfrichter begrüßen und die Stadtmeisterschaft pünktlich eröffnen. Nach vielen spannenden Sprints über jeweils 50 Meter Schmetterling, Rücken, Freistil und Brust stand fest, dass die Vorjahresmeister ihre Titel verteidigt hatten. Sowohl die 17-jährige Elena Moreira dos Santos vom Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), als auch der 18-jährige Robin Lienhart vom Schwimmverein Augsburg (SVA) gewannen, wie schon im Vorjahr, die Augsburger Stadtmeisterschaft im Schwimmen.

Bei der Siegerehrung am frühen Nachmittag konnten sich beide über die Wanderpokale freuen. Mit einer Gesamtzeit von 2:13,16 schlug Elena Moreira dos Santos nach den vier 50-Meter-Strecken vor Franziska Dick (Jahrgang 1999, 2:22,40) und Maria Brummer (2011, 2:28,47), beide Schwimmverein Augsburg, an.

Top-Schwimmer Lienhart gewann zum vierten Mal in Folge

Robin Lienhart, der seit fünf Jahren dem Bundeskader-Nachwuchs angehört, dominierte die Konkurrenz mit einer Gesamtzeit von 1:52,80 über alle vier 50-Meter-Strecken, womit das Ausnahmetalent fast zehn Sekunden vor seinen Vereinskameraden Niklas Schmitt (2000, 2:02,62) und Markus Wolf (1990, 2:04,95) im Ziel war. Nachdem Lienhart den Wanderpokal im Vorjahr dreimal nacheinander gewonnen hatte, durfte er ihn behalten und bekam dieses Jahr einen neuen.

Vorführungen im Rettungssport und Rettungstauchereinsatz

Stadtmeisterin Elena Moreira dos Santos begeisterte vor dem Ende der Wettkämpfe noch mit einer sehr kraftraubenden und spektakulären Einlage im Rettungssport, wo sie insgesamt 200 Meter zurücklegen musste. Die Wasserwacht Augsburg-Ost zeigte bei einer weiteren Vorführung eine Pendelsuche mit einem Rettungstaucher, der dann selbst wegen einer eingespielten Notsituation von einem weiteren Wasserretter an Land gebracht werden musste. Die Wasserwacht Augsburg-Ost betreibt die Wachstation am Autobahnsee und erhält wie die DLRG, die beim Freibad Bärenkeller einen Stützpunkt hat und dort am Wochenende die Wasseraufsicht verstärkt, jeweils die Hälfte des Gewinns aus der Veranstaltung.

So konnte Bernd Zitzelsberger ein positives Fazit der Veranstaltung ziehen: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr wesentlich mehr Starts hatten und die vielen Kinder, Jugendlichen und auch viele Erwachsene sichtlich Spaß an den Wettkämpfen hatten. Für viele Jüngere war es der erste Wettkampf auf der langen 50-Meter-Bahn.“

Schwimmverein Augsburg bei der Stadtmeisterschaft erfolgreichster Verein

Mit insgesamt 20 Titelgewinnen in der Mehrkampfwertung lag der seit Jahren im Leistungssport führende Schwimmverein Augsburg 1911 vor dem SB Delphin 03 Augsburg mit vier Titelgewinnen klar an der Spitze des Vereins-Trios. Aus den angrenzenden Landkreisen nahmen mehrere Vereine als Gäste an der Stadtmeisterschaft teil. Elena Hauser (2013) vom VSC Donauwörth wurde Umlandmeisterin vor Leonie Bartels vom TSV Königsbrunn und ihrer Vereinskameradin Sophia Seidemann bei den Damen. (AZ)