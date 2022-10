Skispringen in Bischofshofen 2023: Termine, Datum, Live-TV

In Bischofshofen findet traditionell das Abschlussspringen der Vierschanzentournee statt, so auch 2023. Wir verraten, Datum und Uhrzeit, Zeitplan und Termine, sowie alle Infos rund um Live-TV und Stream.

Die Vierschanzentournee macht auch 2023 wieder Halt in Bischofshofen. Was sind die Termine, das Datum und der Zeitplan fürs Abschlussspringen und wie sieht es mit den TV-Rechten aus? Ist das Skispringen wieder live in TV und Stream zu verfolgen - und gratis? Übertragen wieder ARD und ZDF im Free-TV oder ist das Event nur auf den Bezahlsendern Sky und DAZN zu sehen? Wir geben alle Antworten.

Start der von DSV, ÖSV und FIS zum 71. Mal veranstalteten Vierschanzentournee ist in Oberstdorf, im Anschluss treten die Skispringer bei der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen und der Vierschanzentournee in Innsbruck an.

Letztes Jahr gewann der Österreicher Daniel Huber das Dreikönigsspringen etwas überraschend. Auf Platz 3 segelte Karl Geiger. Ryōyū Kobayashi wurde nur Fünfter, gewann aber trotzdem souverän die Gesamtwertung der letztjährigen Vierschanzentournee.

Dreikönigsspringen in Bischofshofen 2022/2023: Live-TV, TV-Termine und Zeitplan

Was sind die TV-Termine, der Zeitplan sowie Datum und die Uhrzeit für die 4-Schanzentournee in Bischofshofen ?



Sind die Skispringen in Bischofshofen kostenlos und gratis im Free-TV und Stream zu sehen?

Vierschanzentournee in Bischofshofen 2023: Termine, Zeitplan, Datum & Uhrzeit

Die 4-Schanzentournee 2023 in Bischofshofen steigt von Freitag auf Samstag, genauer gesagt vom 5. Januar 2023 bis zum 6. Januar 2023. Den gesamten Zeitplan der Vierschanzentournee 22/23 finden Sie ebenfalls bei uns.

Austragungsort Datum Uhrzeit Programm Bischofshofen ( Dreikönigsspringen ) 5.1.2023 13 Uhr Stadioneinlass



15 Uhr Offizielles Training



16.30 Uhr Qualifikation

6.1.2023 13 Uhr Stadioneinlass



15.30 Uhr Probedurchgang



16.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang



Anschließend Final-Durchgang



Anschließend Siegerehrung

Infos zu den Tickets der Veranstaltungen erhalten Sie hier.

Skispringen in Bischofshofen 2023 live in TV und Stream – Free-TV und Gratis-Stream?

Für die Skisprungfans die wohl wichtigste Frage: Wird die Vierschanzentournee auch heuer wieder live in TV und Stream zu sehen – und das gratis? Die gute Nachricht lautet: ja. ARD und ZDF senden im Wechsel wieder live die Skispringen – und das kostenlos sowohl im TV als auch online im Stream in den Mediatheken.

Ob Eurosport heuer auch live im Fernsehen und Stream sendet, ist aktuell noch nicht klar.

Zudem überträgt DAZN kostenpflichtig seinen Stream der Vierschanzentournee in deutsche Wohnzimmer. Sky überträgt kein Skispringen.

Free-TV: ARD , ZDF , Eurosport (wahrscheinlich)

Pay-TV: DAZN

Skisprungschanze von Bischofshofen – Paul-Außerleitner-Schanze

Die Paul-Außerleitner-Schanze ist die große Skisprung-Schanze in Bischofshofen (Salzburger Land). Sie ist die größte Skisprungschanze in der Vierschanzentournee. Natürlich ist sie auch dieses Jahr wieder fester Bestandteil der Vierschanzentournee.