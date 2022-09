Skispringen in Innsbruck 2023: Termine, Datum & Live-TV

Die Vierschanzentournee 2022/23 in Innsbruck: Wie sehen die Termine und der TV-Zeitplan aus? Und: Wird das Skispringen heuer wieder live im TV und Stream in ARD und ZDF gezeigt?

Bald startet die Vierschanzentournee 2022/23 und selbstverständlich ist auch wieder Innsbruck beim Skispringen feste Station, nämlich die dritte. Beim Bergiselspringen geht es wieder um alles. Wir verraten Zeitplan, Datum und Termine sowie alle Informationen rund um die Übertragung live in TV und Stream. Außerdem klären wir die Frage: Gibt es wieder Free-TV und Gratis-Stream in ARD und ZDF?

Neben Innsbruck werden die Skispringer auch bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf, Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen und der Vierschanzentournee in Bischofshofen antreten.

Beim letzten Bergiselspringen gewann der Japaner Ryōyū Kobayashi vor Marius Linkvik und Halvor Granerud (beide Norwegen). Vierter wurde der Deutsche Karl Geiger. Allerdings fand das Springen vergangenes Jahr nicht in Innsbruck statt. Es war wegen schwerer Stürme abgesagt worden und wurde dann in Bischofshofen nachgeholt.

Vierschanzentournee in Innsbruck 2022/2023: Live-TV, Stream, TV-Termine und Zeitplan

Wir beantworten diese Fragen:

Ist das Bergiselspringen der 4-Schanzentournee 2022/23 in Innsbruck im TV und Stream zu sehen?

der 4-Schanzentournee 2022/23 in im und Stream zu sehen? Sind die Skispringen in Innsbruck kostenlos und gratis im Free-TV und Gratis-Stream zu verfolgen?

Übertragen ARD und ZDF bzw. Eurosport und/oder Sky und DAZN?

Was sind die TV-Termine und der Zeitplan für die Vierschanzentournee in Innsbruck ?

Innsbruck – Skispringen 2022/23: Termine, Datum, Uhrzeit und Zeitplan

Die Vierschanzentournee 2022/2023 in Innsbruck steigt von Dienstag auf Mittwoch, genauer gesagt vom 3. Januar 2023 bis zum 4. Januar 2023. Den gesamten Zeitplan der Vierschanzentournee 22/23 finden Sie ebenfalls bei uns.

Austragungsort Datum Uhrzeit Programm Innsbruck ( Bergiselspringen ) 3.1.2023 10 Uhr Stadioneinlass



11.15 Uhr Offizielles Training



13.30 Uhr Qualifikation

4.1.2023 10 Uhr Stadioneinlass



12 Uhr Probedurchgang



13.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang



Anschließend Finale und Siegerehrung

Vierschanzentournee in Innsbruck live in TV und Stream: Gratis-Stream und Free-TV auf ARD und ZDF?

Innsbruck ist die dritte Station der Vierschanzentournee 2022/23. Und es gibt erfreuliche Nachrichten für Fans der Live-Berichterstattung. Auch heuer senden ARD und ZDF wieder im Wechsel live in TV und Stream die Skispringen der Vierschanzentournee.

Das Bergiselspringen in Innsbruck sehen die Zuschauer also live und kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream. Denn: Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich die TV-Rechte bis zur Sprung-Saison 2024/25 gesichert. Im kostenlosen Live-Stream in den Mediatheken von ARD und ZDF sind die Springen auch online, gratis und live zu verfolgen.

Ob Eurosport live im TV und Stream live berichtet, ist aktuell noch nicht klar. Der Bezahl-Streaming-Dienst DAZN streamt live von den Springen der Vierschanzentournee im kostenpflichtigen Live-Stream.

Free-TV: ARD , ZDF , Eurosport (wahrscheinlich)

, , Live-Stream: ARD-Mediathek , ZDF-Mediathek, Eurosport

, Pay-TV: DAZN

Skisprungschanze (Bergisel) von Innsbruck: fester Bestandteil der Vierschanzentournee

Die Bergisel-Skischanze (Architektin der Schanze ist Zaha Hadid) steht auf dem namensgebenden Bergisel in Innsbruck. Der Sprungturm besitzt ein Aussichtsrestaurant sowie eine Panorama-Plattform. Baujahr der Sprungschanze in Innsbruck ist 1964, 2001 fand ein Umbau statt. Auch heuer macht die 4-Schanzentournee in Innsbruck wieder Halt.