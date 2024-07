Wie Sportchef Jurendic das Trainerteam umbaut

Plus Der FC Augsburg verändert seine sportliche Struktur und das Personal. Nach Torwarttrainer Kostmann wird auch Co-Trainer Scheuermann den Verein verlassen. Wer Nachfolger werden könnte.

Dass derzeit ungemein viel Bewegung im Mitarbeiterstab des FC Augsburg herrscht, dokumentiert ein Blick auf die Internetseite des Fußball-Bundesligisten. Kader und Funktionsteam können nicht angeklickt werden. Der Grund: alles im Fluss. Seit Montag ist das Transferfenster offiziell geöffnet, Wechsel können über die Deutsche Fußball Liga (DFL) abgewickelt werden. Spieler sind das eine, in Augsburg jedoch verändert sich nicht nur das Personal auf dem Platz. Sportdirektor Marinko Jurendic, 46, hat erstmals die Möglichkeit, den Kader und das Funktionsteam nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Im vergangenen Jahr hatte er seinen Posten am 1. August von Vorgänger Stefan Reuter übernommen, der inzwischen als Berater im Hintergrund fungiert.

Jurendic brachte den Vertrauten Heinz Moser, offiziell "Leiter Entwicklung", mit und verschaffte sich in den ersten Wochen einen Überblick. Danach begann er, den Mitarbeiterstab zu verändern. Den größtmöglichen Einfluss nahm der analytische Schweizer zunächst durch den Trainerwechsel: weg von Enrico Maaßen, hin zu Jess Thorup. Das Projekt mit jungem Trainer und junger Mannschaft war gescheitert, der besonnene Däne verhalf der Mannschaft zu Stabilität. Thorup äußerte Wünsche, die ihm Jurendic erfüllte. Mit Co-Trainer Jacob Friis und Standardspezialist Lars Knudsen durfte Thorup Vertraute ins Trainerteam integrieren.