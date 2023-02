"Mahomes macht sich unsterblich" – Pressestimmen zum Super Bowl LVII

Nach einem denkwürdigen Super Bowl jubeln die Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes avanciert zum Matchwinner – und wird gefeiert. Die Pressestimmen im Überblick.

Viele Punkte, spektakuläre Wendungen und eine Entscheidung in den Schlusssekunden: Es war ein Super Bowl, der seinem Namen alle Ehre machte. Nach dem Krimi im State Farm Stadium von Glendale bei Phoenix jubelten schließlich die Kansas City Chiefs. Sie hatten sich mit 38:35 gegen die Philadelphia Eagles durchgesetzt. Die Chiefs holten die legendäre Vince Lombardi Trophy damit zum dritten Mal nach 1970 und 2020.

Zum Helden des Spiels avancierte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, der nach der Partie zum MVP des Super Bowl LVII ausgezeichnet wurde. Nach einem harten Tackling war der 27-Jährige zur Pause in die Kabine gehumpelt. Sein angeschlagener Knöchel stand ihm letztlich aber nicht im Weg. Die Presse zeigt sich nach der Partie begeistert. Nicht nur von Mahomes. Die Pressestimmen im Überblick:

Super Bowl LVII: Pressestimmen aus Deutschland

"Epischer Super-Bowl-Krimi! Mahomes macht sich unsterblich. Dieser Super Bowl wird vielen wohl noch lange in Erinnerung bleiben! Die Kansas City Chiefs setzen sich nach einem epischen Spiel gegen die Philadelphia Eagles durch. Patrick Mahomes wird trotz Schmerzen zum großen Helden." – Sport1

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Mahomes triumphiert im Spektakel-Spiel! Chiefs-Star wird zum Helden auf einem Bein." – Bild

"Fesselndes Offensivspektakel: Mahomes führt Kansas City zum Super-Bowl-Sieg über Philadelphia. Die Kansas City Chiefs sind zum dritten Mal Super-Bowl-Sieger. Ein spektakuläres sowie punktreiches Endspiel mit zahlreichen Wendungen entschied das Team um Quarterback Patrick Mahomes mit 38:35 gegen die Philadelphia Eagles für sich. Die Entscheidung fiel in den Schlusssekunden." – kicker

Lesen Sie dazu auch

"Gegen den eigenen Knöchel und die Schmerzen. Die Kansas City Chiefs gewinnen den 57. Superbowl. Weil Patrick Mahomes sich auch von einer Verletzung nicht aufhalten lässt." – Zeit

57. Super Bowl: Pressestimmen aus den USA – zum Sieg von Mahomes und den Kansas City Chiefs

"Kansas City gewinnt mit Patrick Mahomes den zweiten Titel und entwickelt sich zur Dynastie. Das Team hat in jeder der fünf Spielzeiten, in denen Mahomes als Starter fungierte, die Conference Championship erreicht und zwei Super Bowls gewonnen. Er sorgte mit einem späten Drive für den entscheidenden Kick zum Sieg über die Eagles." – New York Times

"Die nächste NFL-Dynastie könnte am Sonntagabend in der Wüste geboren worden sein. Angeführt von Quarterback Patrick Mahomes überwanden die Kansas City Chiefs einen 10-Punkte-Rückstand zur Halbzeit und besiegten die Philadelphia Eagles mit 38:35 und gewannen den Super Bowl 57. Mit dem dritten Super Bowl in vier Jahren holte sich K.C. die zweite Meisterschaft in dieser Zeitspanne. Das mit jungen Talenten und dem besten Spieler der Liga gespickte Team, das fünfmal in Folge an den AFC-Meisterschaftsspielen teilgenommen hat, scheint einen langen Atem zu haben." – USA Today

"Mahomes humpelte vom Feld, nachdem er sich kurz vor der Halbzeit eine Verletzung am rechten Knöchel zugezogen hatte, kehrte aber zurück und führte Kansas City zum zweiten Super Bowl-Sieg in vier Jahren." – Daily News

"Patrick Mahomes führt die Chiefs zu einem Comeback-Sieg über die Eagles im Super Bowl LVII. Mit einer der beeindruckendsten und kämpferischsten Leistungen in der Geschichte des Super Bowls führte der zweimalige MVP die Kansas City Chiefs am Sonntag im State Farm Stadium zu einem 38:35-Sieg gegen die Philadelphia Eagles." – Los Angeles Times

Super Bowl 2023: Pressestimmen aus aller Welt

"Mahomes und die Chiefs starten mit dem epischsten Super Bowl aller Zeiten in den Himmel. Ein Field Goal von Butker entschied das Spiel in den letzten Sekunden des Spiels, nachdem die Kansas City Chiefs die Zeit und die Offense hervorragend kontrolliert hatten." – Marca (Spanien)

"Chiefs-Königreich! Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl nach epischem Comeback von Patrick Mahomes gegen die Eagles nach Rihanna-Extravaganz." – The Sun (England)