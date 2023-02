Superbowl LVII: Patrick Mahomes führt die Kansas City Chiefs zum Sieg

Der Superbowl 2023 liefert auf allen Ebenen: Sportlich duellieren sich Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles auf höchstem Niveau. Auch die Showstars überragen.

Gefahr, sich zu langweilen kam in diesem Finale nicht auf. Die Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles lieferten im Superbowl LVII eins der aufregendsten Finalspiele der Geschichte der US-Footballliga NFL seit Jahren. Erst in den Schlusssekunden konnten die Chiefs das Spiel mit 38:35 für sich entscheiden. Prägende Figuren waren die beiden Spielmacher Patrick Mahomes und Jalen Hurts. Passend zum spannenden, phantastischen Spiel lieferten auch die Musiker Großartiges ab.

Eröffnet wurde der Superbowl mit zwei ergreifenden Gesangseinlagen mit "America the Beautiful" von Babyface und der Nationalhymne, die Countrysänger Chris Stapleton performte und Eagles-Coach Nick Sirianni zu Tränen rührte. Beide Teams setzten die Atmosphäre in Energie um und legten los wie die Feuerwehr. die Angriffsreihen im Finale der NFL eher nervös starten, endete der jeweils erste Angriffszug der Eagles und Chiefs mit einem Touchdown. Jalen Hurts trug den Ball selbst in die Endzone. Kansas Citys Spielmacher Patrick Mahomes bediente seine Lieblings-Anspielstation Travis Kelce.

Superbowl 2023: Jalen Hurts drückt der ersten Hälfte seinen Stempel auf

Überhaupt drückte Philadelphias Quarterback der ersten Halbzeit seinen Stempel auf – im positiven, wie im negativen Sinne. Zuerst überraschte Hurts die Verteidiger der Chiefs mit einem langen Pass auf A.J. Brown, der aus 45 Yards einen Touchdown erzielte. Im nächsten Angriffszug ermöglichte der Eagles-Spielmacher den Chiefs den Ausgleich: Ihm flutschte völlig unnötig der Ball aus den Fingern, Nick Bolton sammelte das Ei auf und trug es in die Endzone. Doch schon im direkten Gegenzug machte Hurts seinen Fehler mit mehreren starken Läufen wieder weg und brachte sein Team wieder in Führung.

Philadelphia Eagles Wide Receiver A.J. Brown (11) fängt einen Touchdown gegen Kansas City Chiefs Cornerback Trent McDuffie (21). Foto: Seth Wenig/AP, dpa

Patrick Mahomes konnte hier nicht mithalten. Die starke Abwehr der Eagles schränkte seine Kreise extrem ein. Dazu hatten die Chiefs Pech, als ein Field-Goal-Versuch von Harrison Butker gegen die Torstange knallte und so keine Punkte einbrachte. Zum Ende der ersten Halbzeit brach zu allem Überfluss die Knöchelverletzung wieder auf, die Mahomes schon während der kompletten Vorbereitung auf den Superbowl behindert hatte. So musste er zusehen, wie die Eagles vor der Pause noch ein Field Goal erzielten und mit 24:14 in Führung gingen.

Superbowl LVII: Rihannas Halbzeitshow setzt neue Standards

Die Halbzeit-Show mit dem Comeback von Superstar Rihanna nach mehrjähriger Bühnenpause schloss nahtlos an die sportlichen Höchstleistungen an. Mit schwebenden Bühnenteilen, einer phantastischen Tanzchoreografie und einer spektakulären Kameraführung wurden Rihannas Hits auf herausragende Weise in Szene gesetzt. Die Plattformen, die durch Seilzüge in verschiedensten Höhen eingesetzt werden konnten, holte die Sängerin auf eine Sichtebene mit den Fans auf den Rängen, was dank der eingeschalteten Handylichter für einen besonderen Effekt bei "Shine bright like a Diamond" sorgte. Künftige Stars werden sich strecken müssen, um die Qualität dieser Show zu erreichen.

Rihanna begeistert während der Halbzeitshow des Super Bowls die Zuschauer mit einem Medley ihrer bekanntesten Songs. Foto: Brynn Anderson/AP, dpa

Sportlich blieben beide Teams auch nach der Halbzeit voll auf dem Gaspedal. Für Kansas City übernahm ein Liganeuling Verantwortung: Running Back Isiah Pacheco brachte die Chiefs mit einem Lauf zum Touchdown wieder in Schlagdistanz. Philadelphia konnte nicht gegenhalten und erreichte im nächsten Angriff nur ein Field Goal. Diese Chance ließen sich die Chiefs nicht entgehen: Starke Läufe von Pacheco und mehrere gute Pässe von Patrick Mahomes brachten sie vor die Endzone, mit einem Wurf auf Kadarius Toney übernahm Kansas City wieder die Führung. Toney legte kurz darauf mit einem starken Punt Return den Grundstein für den nächsten Touchdown. Er trug den Befreiungsschlag der Eagles bis kurz vor deren Endzone. Mahomes bediente Skyy Moore – 35:27 für Kansas City.

Phildelphia Eagles gleichen kurz vor Schluss im Superbowl aus

Doch diesmal hatte Philadelphia die richtige Antwort parat. Jalen Hurts bediente DeVonta Smith mit einem Pass über das halbe Feld und lief selbst zum Touchdown. Das selbe Kunststück gelang ihm direkt danach noch einmal: Hurts trug den Ball zur Two-Point-Conversion in die Endzone. Damit glich Philadelphia das Spiel fünf Minuten vor dem Ende wieder aus: 35:35. Für Hurts war es der dritte Lauf-Touchdown, Mahomes hatte drei Pässe in die Endzone geworfen. "Der Quarterback des Siegerteams wird hier auf jeden Fall 'Wertvollster Spieler' in diesem Superbowl", sagte Kommentator Björn Werner. Bemerkenswert war die Leistung von Patrick Mahomes, der sich seine Verletzung kaum anmerken ließ: Nur nach Tackles zeigte der Spielmacher mit einem schmerzverzerrten Gesicht, dass der Knöchel eben doch nicht in Ordnung war. Trotzdem lief er über 26 Yards selbst den Ball.

Super Bowl LVII - Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 12.02.2023, USA, Glendale: American Football; Profiliga NFL, Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs, Super Bowl im State Farm Stadium: Wide Receiver Skyy Moore (24) von den Kansas City Chiefs feiert seinen Touchdown. Foto: Charlie Riedel/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Ap / Charlie Riedel / Charlie Riedel

Den Abschluss gestalteten die Chiefs aber clever. Jerrick McKinnon hätte zum Touchdown laufen können, verzichtete aber absichtlich darauf und ging aufs Knie. Das gab Kansas City die Chance, die Uhr herunterlaufen zu lassen. Harrison Butker durfte mit nur noch elf Sekunden auf der Uhr das Field Goal zur Führung kicken. Philadelphia blieben nur noch acht Sekunden, um das Spiel noch einmal herumzureißen. Doch der Pass von Jalen Hurts geriet viel zu kurz, die Chiefs durften ihren zweiten Superbowl-Triumph in den letzten vier Jahren feiern.

Patrick Mahomes wird Wertvollster Spieler im Superbowl LVII

"Es ist unglaublich. Unser Quarterback ist der beste, den es jemals gab, ein echter Krieger", sagte Chiefs-Passempfänger Skyy Moore nach dem Spiel über Patrick Mahomes. Der Spielmacher wurde verdientermaßen auch zum Wertvollsten Spieler gewählt. "Wir kommen aufs Feld und glauben an uns, das ist unsere Stärke", sagte Isiah Pacheco. Travis Kelce war nach dem Spiel gegen das Team seines Bruders Jason besonders emotional: "Wir haben miteinander gespielt seit wir Kinder sind. Dass wir uns jetzt am Gipfel unseres Sports treffen, ist unglaublich."