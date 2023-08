Tennis Schwaben Open

Spektakuläres Doppel auf dem TCA-Center-Court

Plus In einem engen Match setzten sich die Deutschen Constantin Frantzen und Hendrik Jebens im Achtelfinale gegen das libanesische Duo Benjamin Hassan und Hady Habib durch.

Von Felix Knoll

Es war ein wahres Spektakel, was sich am frühen Mittwochabend auf dem Center Court des TC Augsburg abspielte. Einen spannenderen Schlussakt hätten sich die rund 80 Tennisfans am vierten Tag der Schwaben Open wohl kaum vorstellen können. Nach einer Stunde und 48 Minuten war der Krimi dann vorüber. Mit einem kompromisslosen Ass beendeten die beiden Deutschen Constantin Frantzen und Hendrik Jebens die Achtelfinalpartie der Doppelkonkurrenz gegen das libanesische Duo Benjamin Hassan und Hady Habib – am Ende stand ein enges 6:7 (5), 7:6 (2) und 10:8 zugunsten der Deutschen auf der Anzeigetafel. Dabei lieferten sich die Doppelpaare bis zum letzten Punkt einen hochkarätigen und offenen Schlagabtausch. „Ich bin sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich kannte die Gegner und wusste, dass wir ein schweres Los gezogen haben“, freute sich der Augsburger Lokalmatador Frantzen nach der Partie.

Bereits im ersten Satz begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe. Da beide mit ihren Aufschlagspielen keine Probleme hatten, musste der Tiebreak für eine Entscheidung sorgen – mit dem glücklicheren Ende für Hassan/Habib.

