Tischtennis

12:10 Uhr

Ein Pokalsieg als Auftakt zu weiteren Titeln für den TTC Neu-Ulm

Plus Der TTC Neu-Ulm gewinnt vier Jahre nach der Gründung seinen ersten Titel. Das Starensemble holt sich in eigener Halle den Pokal-Sieg. Doch das soll erst der Anfang sein.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Bayern respektive Bayerisch-Schwaben hat nach 56 Jahren wieder einen deutschen Pokalsieger im Tischtennis. 1967 führte der Augsburger Spitzenspieler Martin Ness den Post SV zum Cupgewinn, am Sonntag ging der Titel erstmals an den TTC Neu-Ulm. Der Post SV, seinerzeit Gründungsmitglied der Bundesliga, agiert inzwischen deutlich bescheidener in der Verbandsliga. Der erst vor vier Jahren gegründete Klub von der Donau hat nach dem Erfolg in der hochkarätig besetzten Pokalendrunde noch Größeres vor: Mitte Februar erwartet das TTC-Trio die Borussen aus Düsseldorf zum Halbfinale in der Champions League. Den Endspielgegner vom Sonntag also.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen