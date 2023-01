Der TTC Neu-Ulm holt den Pokal im Tischtennis

Plus Zwei Galavorstellungen in ausverkaufter Halle, zwei 3:0-Siege gegen Ochsenhausen und Düsseldorf. Das Finale wurde auch durch einen cleveren Schachzug noch vor dem ersten Aufschlag entschieden.

Der deutsche Tischtennis-Pokalsieger heißt TTC Neu-Ulm. Knapp dreieinhalb Jahre nach der Vereinsgründung hat Klubchef Florian Ebner sein erstes ganz großes Ziel erreicht. Nach dem überraschend klaren 3:0-Finalsieg über Rekordmeister Düsseldorf sprach er von einer „Gala-Schau“ und stellte fest: „Mehr geht nicht.“ In der Tat erlebten 5000 begeisterte Fans in der ausverkauften Ratiopharm-Arena beim Final-Four einen denkwürdigen Tischtennis-Sonntag. Es gab nur einen einzigen, aber aus Neu-Ulmer Sicht leicht zu verschmerzenden Schönheitsfehler. „Für das Publikum hätte ich mir mehr Spannung gewünscht“, befand der Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennis-Bundes, Hans Wilhelm Gäb.