Tsitsipas - Djokovic live im Australian-Open-Finale 2023: Übertragung und alle Infos

Tsitsipas - Djokovic live im TV & Stream im Australian-Open-Finale 2023: Übertragung? Uhrzeit? Weitere Infos? Das finden Sie alles hier bei uns.

Der Grieche Stefanos Tsitsipas (24) hat sich für das Finale der Australian Open qualifiziert - er möchte gleich zu Beginn der Saison 2023 seinen ersten Grand-Slam-Titel einfahren. Was oder wer sollte ihn jetzt noch daran hindern? Das mögliche "Wer" hat einen Namen: Novak Djokovic (35). Bei dem Serben geht es um keinen Geringeren als den frischegebackenen Grand-Slam-Rekordsieger.

"Ich bin extrem glücklich, im Finale zu sein. Schauen wir mal, was dabei herauskommt", meinte Tsitsipas nach dem Sieg gegen Khachanov. Mit Blick auf den Titelkampf richtete sich der Grieche auch noch einmal an seine Fans in den Rängen: "Lasst es uns tun, Leute! Lasst es uns angehen!" Hier finden Sie alle wesentlichen Infos zu Australian Open-Finale zwischen Tsitsipas und Djokovic.

Wann findet das AUS-Open-Finale Tsitsipas vs. Djokovic statt? Termin und Uhrzeit

Das Grand-Slam-Finale bei den Australian-Open 2023 zwischen Tsitsipas und Djokovic findet am Sonntag, 29. Januar 2023, statt. Start der Partie ist um 9.30 Uhr. Gleichzeitig beginnt auch die Übertragung.

Finale Tsitsipas - Djokovic: Australian Open live im TV und Stream

Eurosport zeigt das Finale Tsitsipas gegen Djokovic live im Free-TV. Um die Partie im Stream schauen zu können, müssen Sie ein kostenpflichtiges Abo bei Eurosport abschließen. Das kostet Sie aktuell 6,99 Euro pro Monat.

Spiel: Stefanos Tsitsipas gegen Novak Djokovic , Finale Australian Open 2023

Stefanos gegen Novak , Finale 2023 Datum: Sonntag, 29. Januar 2023

Sonntag, 29. Januar 2023 Uhrzeit : 9.30 Uhr

9.30 Uhr Ort: Rod Laver Arena, Melbourne , Australien

Arena, , Übertragung im Free-TV: Eurosport

Übertragung im Stream: Eurosport

Stefanos Tsitsipas: Bilanz bei den AUS-Open

Im vierten Anlauf hat es geklappt: Der Grieche Stefanos Tsitsipas konnte endlich ein Halbfinale bei den Australian Open für sich entscheiden. Bei seinen bisherigen Versuchen war der Grieche zweimal an Daniil Medvedev und einmal an Rafael Nadal gescheitert. 2023 wartete mit Karen Khachanov allerdings ein Mann, gegen den Tsitsipas in bisher fünf Versuchen noch nie verloren hatte. Und dabei blieb es dann auch: Tsitsipas war vom Start weg der konstantere Spieler - er gewann verdient mit 7:6, 6:4, 6:7 und 6:3.

Auf seinem Weg ins Australian-Open-Finale hat Tsitsipas gezeigt, dass er für den großen Erfolg gut präpariert ist. In vier von sechs Matches hat der 24-Jährige nicht einen einzigen Satz verloren. Auch das Halbfinale gegen Karen Khachanov (26) hat Tsitsipas mit 3:1 nach Sätzen gewonnen.

Seine Aufgabe im Endspiel wird allerdings hart: Da sich Novak Djokovic gegen Tommy Paul behauptet hat, muss Stefanos Tsitsipas erneut gegen den Serben ran: Die bisherige Bilanz zwischen den Profis lautet 3:10 zugunsten von Djokovic. In seinem bislang einzigen Grand-Slam-Endspiel musste sich Tsitsipas Djokovic gegen Roland Garros 2021 nach einer Zwei-Satz-Führung noch geschlagen geben.

Novak Djokovic: Bilanz bei den AUS-Open

Djokovic hat im Halbfinale den US-Amerikaner Tommy Paul (25) geschlagen. Für seinen zehnten Australian-Open-Titel fehlt ihm jetzt nur noch ein Sieg gegen Tsitsipas. Klappt das? Gegen den Griechen hat der Djoker immerhin schon mal ein Grand-Slam-Finale gewonnen.

Novak Djokovic hat mit dem Einzug in sein zehntes Finale bei den Australian Open in Melbourne einen fast schon legendären Rekord gebrochen. Der serbische Superstar baute durch das 7:5, 6:1 und 6:2 gegen Tommy Paul seine Serie beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison auf satte 27 Siege aus. Damit lässt er den US-Amerikaner Andre Agassi hinter sich, der es in den Jahren 2000 bis 2004 auf immerhin 26 Erfolge gebrachte hatte.

Australian Open 2023 - wer macht das Rennen? Es zahlt sich schließlich auch aus.

Wer letztlich das Finale bei den Australian Open für sich entscheiden kann und damit die Möglichkeit auf den Turniersieg erhält, wird sich auf dem Platz entscheiden - zumindest ein nicht ganz unbeträchtliches Preisgeld ist den beiden allerdings auch jetzt schon sicher.