Schwabenturnerinnen erreichen das Aufstiegsfinale

Für die Turnerinnen des TSV 1847 Schwaben Augsburg ging beim Wettkampf in Marktoberdorf ein kleiner Traum in Erfüllung. Durch den ersten Platz in der bayerischen Bezirksliga qualifizierten sie sich für den Aufstiegswettkampf in die Landesliga im Oktober in Coburg.

In diesem Jahr ging der TSV Schwaben in der Bezirksliga mit der jüngsten Mannschaft der gesamten Liga an die Geräte. Startberechtigt sind die Turnerinnen ab Jahrgang 2014, im Schwabenteam waren mit Carolina und Mathilda zwei Mädels am Start die sogar erst Ende des Jahres ihren Geburtstag feiern. Mit Thora (2012), Emma und Polina (2011) sind weitere ganz junge Athletinnen am Start.

Platz fünf am ersten Wettkampftag für die Augsburger Turnerinnen

Am ersten Wettkampftag Mitte Juni in Waging am See errang die Mannschaft den fünften Platz, zeigte aber schon dort ansehnliche Kürübungen. Am zweiten Wettkampf in Marktoberdorf turnte das Team einen starken Wettkampf und belegte souverän den ersten Platz. Dadurch qualifizierten sich die Mädchen mit dem Trainerteam um Olga Peil, Barbara und Florian Schreiber für den Aufstiegswettkampf im Herbst.

Die bayerischen Turnliga der Frauen (BTL wbl.) ist in mehrere Ligen unterteilt mit jeweils acht Mannschaften. An den drei Wettkampftagen können maximal zehn Turnerinnen eingesetzt werden, am Gerät starten allerdings immer nur vier Sportlerinnen pro Team. Das Ergebnis der vier Frauengeräte ergibt die Teamwertung. Diese Wertungen fließen in eine Tabelle ein, basierend darauf werden Ranglistenpunkte vergeben. Die Tabellensituation nach den ersten beiden Wettkampftagen entscheidet, welche Teams um den Aufstieg turnen dürfen, wer absteigt und wer den Klassenerhalt geschafft hat. (AZ)

