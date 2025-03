Bereit für die Bundesliga: TV Augsburg startet optimistisch in neue Skaterhockey-Saison

Fabio Carciola ist zufrieden. Das betonte der Trainer des TV Augsburg mehrmals. Die Trainingsbeteiligung sei sehr gut, die Vorbereitungsspiele hätten ihm gefallen, der Auftakt also kann kommen. Am Samstag (18.30 Uhr/TVA-Arena) startet die Skaterhockey-Mannschaft des TVA mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf in die neue Saison.

Die Augsburger haben sich vor wenigen Monaten den Titel in Liga zwei gesichert. Neben einem Pokal bedeutete das auch den Aufstieg in Liga eins. Also dorthin, wo der TVA jahrelang vertreten war, ehe der kurzzeitige Abstieg folgte. Schon alleine durch die Final-Teilnahme hatten sich die Augsburger für die Eliteliga qualifiziert. Dass sie sich im Endspiel noch gegen Deggendorf durchsetzten, war die Krönung. 8:3 hatten sie das Hinspiel gewonnen, in Deggendorf reichte ein 5:5-Unentschieden. Der Jubel im Anschluss war riesig.

Diese Euphorie möchte der Aufsteiger auch mit in die Bundesliga nehmen. Wobei Carciola die Schwere der Aufgabe bewusst ist. „Das ist noch einmal ein großer Sprung“, sagte der Augsburger Trainer vor dem Saisonstart. Sein Team dürfe sich keine Nachlässigkeiten erlauben, jeder Fehler werde in Liga eins bestraft. 60 Minuten volle Konzentration sind also Spiel für Spiel gefordert. „Von der Qualität und der Geschwindigkeit ist das eine neue Herausforderung“, sagte Carciola.

Ihr letztes Testspiel gewannen die Augsburger deutlich

Seinen Optimismus aber verliert der 39-Jährige nicht. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung“, sagte er. Alle Spieler seien mit vollem Eifer dabei. Im Schnitt konnte er 14 Spieler im Training begrüßen. Verletzte Akteure hatte er keine zu beklagen, nur ab und an fielen Spieler wegen Krankheit aus.

Auch die Testspiele gaben ihm Zuversicht. Zweimal spielten die Augsburger gegen Duisburg. Partie eins ging nach hartem Kampf mit 3:5 verloren, einen Tag später setzten sich die Augsburger mit 9:6 durch. Das einzige Heimspiel in der Vorbereitung gewann der TVA mit 7:3 gegen Spaichingen.

Am 16. Januar hatten die Augsburger das Training wieder aufgenommen. Viel Zeit also, um sich bis zum Saisonstart in eine perfekte Form zu bringen. Neben den Übungsformen auf dem Feld hatte Carciola immer montags eine Athletikeinheit eingebaut. Alles, um den gestiegenen Anforderungen gerecht werden zu können. „Unsere Hoffnungen sind groß. Das Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt“, sagte Carciola.

Externe Neuzugänge holten die Augsburger nicht. „Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden“, begründete der Trainer. Zwei neue Spieler kann er dennoch begrüßen. Sebastian Höß und Valentin Hübl haben sich nach einer mehrjährigen Pause wieder dem Team angeschlossen.

Der Auftakt hat es für den TVA gleich in sich

Mit Düsseldorf wartet gleich zum Auftakt eine schwere Aufgabe. Die Rams beendeten die Hauptrunde der vergangenen Saison auf Rang eins mit 14 Siegen aus 18 Partien. In den Play-offs scheiterten sie im Halbfinal gegen die IVA Rhein Main Patriots. Zudem holten sich die Düsseldorfer den Pokalsieg durch ein 10:6 im Endspiel gegen Duisburg. Der TVA erwartet also gleich eine Spitzenmannschaft. Dennoch sagte Carciola: „Wir spielen daheim und wollen da etwas erreichen.“ Und: „Wir hatten eine gute Vorbereitung und sind bereit für den Auftakt.“

Carciola weiß, dass sich seine Mannschaft im Laufe der Saison entwickeln muss. Dass sie sich als Team aber auch jeder Spieler individuell verbessern muss. Nur so wird wohl der Klassenerhalt möglich sein. Wer aber sind die größten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg? Wohl der Mitaufsteiger aus Deggendorf, den die Augsburger gerne hinter sich lassen würden. Eine Vorhersage aber sei schwer, so Carciola. Viel hänge auch davon ab, wie sich die einzelnen Teams verstärkt hätten.

Nach dem Auftakt gegen Düsseldorf müssen die Augsburger eine Woche später bei den Bissendorfer Panther antreten, die die vergangene Hauptrunde auf Platz sieben beendet hatten. Im zweiten Heimspiel der Saison wartet das Topteam IVA Rhein Main Patriots. Kein leichter Auftakt also für den Aufsteiger.

Spielplan TV Augsburg

Samstag, 8. März, 18.30 Uhr: TVA - Düsseldorf Rams

Samstag, 15. März, 17 Uhr: Bissendorfer Panther - TVA

Samstag, 22. März, 18.30 Uhr: TVA - IVA Rhein Main Patriots

Samstag, 29. März, 19 Uhr: Crefelder SC - TVA

Samstag, 12. April, 18 Uhr: Deggendorf Pflanz - TVA

Samstag, 26. April, 18.30 Uhr: TVA - HC Köln-West Rheinos

Sonntag, 27. April, 15 Uhr: TVA - Duisburg Ducks

Samstag, 10. Mai, 19 Uhr: Düsseldorf Rams - TVA

Sonntag, 11. Mai, 15 Uhr: ESC Moskitos Essen - TVA

Samstag, 24. Mai, 18.30 Uhr: TVA - Crash Eagles Kaarst

Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr: TVA - Crefelder SC

Samstag, 21. Juni, 18.30 Uhr: TVA - Bissendorfer Panther

Samstag, 5. Juli, 18.30 Uhr: TVA - Deggendorf Pflanz

Sonntag, 20. Juli, 15 Uhr: IVA Rhein Main Patriots - TVA

Samstag, 26. Juli, 18.30 Uhr: Duisburg Ducks - TVA

Sonntag, 27. Juli, 15 Uhr: HC Köln-West Rheinos - TVA

Samstag, 6. September, 18.30 Uhr: TVA - ESC Moskitos Essen

Samstag, 13. September, 19 Uhr: Crash Eagles Kaarst - TVA