Der TV Augsburg sichert sich den Meistertitel

Es wurde eine kurze Nacht. Aus gutem Grund. Am frühen Samstagabend hatte sich der TV Augsburg durch ein 5:5-Unentschieden in Deggendorf den Meistertitel in der zweiten Skaterhockey-Bundesliga gesichert. Mit vielen Fans war die Mannschaft nach Deggendorf gefahren, die Stimmung war prima. Und wurde nach der Rückkehr nach Augsburg noch besser. Im Kesselhaus feirten Verantwortliche, Spieler und Fans den Titel. „Es war ein rundum gelungener Tag“, sagte Trainer Fabio Carciola.

Eine Erkenntnis, die zur gesamten Saison der Augsburger passt. Vor einem Jahr waren sie aus der Bundesliga abgestiegen - ein Betriebsunfall für das Dauermitglied der höchsten Liga. Schnellstmöglich sollte der repariert werden. Der Wiederaufstieg war das klare Ziel. Bereits durch die Finalteilnahme hatte die Mannschaft dieses Vorhaben geschafft. Durch den Erfolg gegen Deggendorf, der durch ein 8:3 im ersten Finalspiel und ein 5:5 am Samstag im Rückspiel sichergestellt wurde, setzte der TVA der Saison die Krone auf. Die Tore am Samstag erzielten Simon Arzt (7.), Maximilian Merkel (37.), Sebastian Steinhauser (38., 42.) und Felix Vogt (46.).

Der TVA baut auf eine starkes Torhüterduo

Die Gäste lagen ständig in Führung, eine „souveräne Leistung“ hatte Carciola gesehen. „Wir hatten alles unter Kontrolle“, lobte der TVA-Trainer, der im Tor einen Wechsel vorgenommen hatte. Finalspiel eins hatte noch Markus Matula bestritten, am Samstag stand Daniel Sieber im Tor. Beide zeigten starke Leistungen. „Ich bin froh, ein solches Top-Duo zu haben“, sagte Carciola.

Seine Mannschaft habe sich über die gesamte Saison stetig entwickelt. Auch weil mit Luka Gottwald aus der zweiten Mannschaft und Namibia-Rückkehrer Vinzent Marker im Laufe der Runde zwei Verstärkungen in der Defensive dazukamen. Der Saisonauftakt gegen Deggendorf war noch schiefgegangen, auch Spiel zwei der Hauptrunde hatten die Augsburger gegen den bayerischen Rivalen verloren. Ein Stachel, der tief saß. Den die Augsburger aber im Finale zogen. Als es wichtig wurde, waren sie Deggendorf klar überlegen. „Meine junge Mannschaft hat sich stetig verbessert“, lobte Carciola. Er sagte aber auch: „Für die erste Liga müssen wir noch viel lernen.“

Suche nach Verstärkungen wird schwierig

Das Niveau in der Eliteliga ist deutlich höher. Carciola weiß das. Gerne hätte er noch die ein oder andere Verstärkung für die neue Saison, die Anfang März beginnt. Er weiß aber auch, dass es nicht leicht ist, gestandene Erstliga-Spieler zu finden. Er wird wohl vornehmlich auf das vorhandene Personal bauen müssen. „Ich bin da guter Dinge mit dieser Mannschaft, um unser Ziel zu erreichen“, sagte Carciola. Priorität hat freilich der Klassenerhalt. Was obendrein möglich ist, wollte Carciola noch nicht beurteilen.

Dass er weitermachen wird, ist schon länger klar. Konstanz auf der Trainerposition also, die bei den Planungen hilft. In dieser Woche wird noch ein Abschlusstraining stattfinden, danach steht eine Pause bis Anfang Januar an. Der Trophäenschrank im eigenen Stadion hat zudem seit Samstag Zuwachs bekommen. Der Pokal für die Zweitliga-Meisterschaft wird einen besonderen Platz finden.