Europa League: Union Berlin - Sporting Braga live im TV und Stream sehen

Union Berlin empfängt Sporting Braga in der Europa League 2022/23. Alle Infos zur Partie und der Übertragung in TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

In der Bundesliga lief es für Union Berlin zuletzt mehr als gut. In zehn Spielen konnten die Unioner sieben Mal als Sieger vom Platz gehen und stehen nach dem 10. Spieltag an der Spitze der Fußballbundesliga.

Auch international sind die Eisernen unterwegs. Doch in der Europa League ist die Bilanz bisher eher durchwachsen: Vier Spiele, zwei Siege, zwei Niederlagen und damit Platz drei in Gruppe D. Im Rückspiel gegen Sporting Braga hat Union Berlin die Möglichkeit, wichtige Punkte im Kampf ums Weiterkommen zu sammeln.

Alle Informationen rund um die Europa-League-Partie Union Berlin gegen Sporting Braga und die Übertragung des Spiels im TV und Live-Stream, den Termin sowie einen Live-Ticker haben wir für Sie.

Union Berlin vs. Sporting Braga in der Europa League 2022/23: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Rückspiel in der Europa League zwischen Union Berlin und Sporting Braga findet am 27. Oktober um 18.45 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion an der alten Försterei in Berlin.

Union Berlin - Sporting Braga: Übertragung live im TV oder Stream - auch im Free-TV?

RTL hat sich die Rechte für die Übertragung der Europa League in Deutschland gesichert. Da man sich für die spätere Partie an diesem Tag entschieden hat, die der SC Freiburg bestreitet, läuft Union Berlin vs. Sporting Braga nur im kostenpflichtigen Stream von RTL+.

Spiel: Union Berlin - Sporting Braga , Gruppenphase der Europa League 2022/23, 5. Spieltag

- , Gruppenphase der 2022/23, 5. Spieltag Datum: Donnerstag, 27. Oktober 2022

Donnerstag, 27. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Stadion an der alten Försterei, Berlin

Stadion an der alten Försterei, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zu Union Berlin - Sporting Braga in der EL 2022/23: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse und Aufstellung

Da das Spiel in der Europa League Berlin - Braga nicht im Free-TV zu sehen sein wird, muss man sich auf andere Art und Weise über den aktuellen Spielstand informieren - wenn man nicht für ein Abo bezahlen möchte. Daher bieten wir Ihnen unsere Live-Ticker an, mit dem Sie alle wichtigen Spielereignisse auf Ihrem internetfähigen Gerät nachlesen können.

Übertragung der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Wie bereits erwähnt hat sich RTL die Rechte für den gesamten Spielplan der Europa League 2022/23 gesichert. Dementsprechend gibt es die Europa-League-Spiele entweder im Fernsehen auf RTL, einem der Spartensender oder auf RTL+, dem Streamingdienst des Senders. Und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind: So sehen Sie die Europa League 2022/23 live im TV und Stream.

Union Berlin - Sporting Braga: Bilanz und Infos zu den Teams der EL

Sporting Braga hat in der laufenden Europa-League-Saison, wie Union Berlin, zwei Siege zu verbuchen. Im Gegensatz zu den Eisernen hat Sporting Braga allerdings nur eine Niederlage einstecken müssen, daher stehen sie in der Gruppe auch vor Union Berlin. (AZ)