VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim live im TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal

Beim Achtelfinale des DFB-Pokals treffen der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim aufeinander, welche derzeit beide in der ersten Bundesliga spielen.

Der VfL Wolfsburg spielt schon lange in der ersten Liga. Betrachtet man beispielsweise die letzten 20 Jahre gab es für den Verein keine Schwankungen, sodass er sich seither in der Spitzenklasse hält. Aktuell ist das Team rund um Trainer Ralph Hasenhüttl auf dem achten Platz der Tabelle. Blickt man auf die letzten fünf Spiele der Mannschaft, lief es gut für Wolfsburg. Zwei Spiele gingen dabei unentschieden aus und die übrigen drei konnten die Wölfe für sich entscheiden. Der Kader ist derzeit etwa 215 Millionen Euro wert.

Die TSG Hoffenheim spielt ebenfalls in der ersten Liga. Dort spielen die Hoffenheimer auch schon seit einigen Jahre sehr stabil. Blicken Sie auf die 20-jährige Vereinsgeschichte, wird deutlich, dass die Mannschaft sich erst einmal hochspielen musste. 2005 befanden sie sich noch in der Regionalliga Süd, bis es dann bergauf ging und 2008 der Aufstieg in die erste Liga erfolgte. Momentan befindet sich das Team von Trainer Christian Ilzer auf dem 14. Platz der Tabelle. Die letzten fünf Spiele liefen dabei eher durchwachsen. Die Ergebnisse waren dabei zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und lediglich ein Sieg. Der Kader der TSG Hoffenheim ist aktuell etwa 166,15 Millionen Euro wert.

Wann findet das Achtelfinale zwischen Wolfsburg und Hoffenheim statt? Wo wird es übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 nach findet das Match am 4. Dezember 2024 statt. Anstoß ist am Abend um 18 Uhr in der Volkswagen Arena in Wolfsburg. In die Arena passen etwa 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Wolfsburg gegen Hoffenheim live im TV und Stream: Übertragung vom Achtelfinale im DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung der DFB-Pokalsaison 24/25 übernimmt größtenteils der Pay-TV-Sender Sky. Doch auch die Öffentlich-Rechtlichen zeigen eine Auswahl an Spielen in voller Länge. Zu diesen 15 Spielen zählen unter anderem die Halbfinals und das Finale, doch die Partie zwischen Wolfsburg und Hoffenheim ist kein Teil davon. Um diese Partie sehen zu können, müssen Sie also ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky abschließen. Aktuell kostet das Sport-Paket ab 23 Euro pro Monat.

Hier sind noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim (DFB-Pokal 24/25, Achtelfinale)

Datum: 4. Dezember 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Wolfsburg gegen Hoffenheim im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Wie bereits erwähnt spielen beiden Mannschaften aktuell in der ersten Bundesliga und standen sich daher schön des Öfteren auf dem Rasen gegenüber. Laut der Seite fußballdaten.de waren das 33 Male. Von diesen 33 Spielen gingen 15 für Wolfsburg aus, 10 für Hoffenheim und 8 gingen unentschieden aus. Betrachtet man diese Zahlen und die aktuellen Kaderwerte, kann man wohl sagen, dass sich Wolfsburg und Hoffenheim auf Augenhöhe im Achtelfinale des DFB-Pokals begegnen werden.