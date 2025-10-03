Die unwahrscheinliche Rückkehr des Christian Eriksen

Es gab eine Zeit in der Karriere von Christian Eriksen, in der es kaum eine Zeitung schaffte, nicht das Wort „Herz“ in die Schlagzeile aufzunehmen. Geschichten über den dänischen Ausnahmekicker waren überschrieben mit „Dänemarks Herzschrittmacher“, „Sein Herz schlägt“ oder auch „Das Herz der Mannschaft“. Der Mittelfeldspieler holte dreimal die niederländische Meisterschaft, feierte den Titelgewinn 2021 in Italien und war mehrfacher Fußballer des Jahres in Dänemark.

In das Gedächtnis der Fußball-Fans weltweit hat sich eine Szene aus der Endrunde der Fußball-EM im Sommer 2021 eingebrannt. Als Eriksen im Spiel gegen Finnland mit einem Herzstillstand zusammenbrach und noch auf dem Platz wiederbelebt werden musste. Emotionale Bilder gingen um die Welt. Sie zeigten, wie die dänischen Spieler einen Kreis um ihren Teamkollegen bildeten, um ihn mit ihren Körpern vor neugierigen Blicken der Zuschauer abzuschirmen. Nach einer 107 Minuten langen Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Die konsternierten Dänen verloren 0:1.

Viel beachtetes Comeback im Februar 2022

Dem europäischen Fußball-Verband Uefa brachte das Vorgehen viel Kritik ein. Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand bekräftigte jedoch, dass seitens der Uefa keinerlei Druck zur Fortsetzung des Spiels ausgeübt worden sei. Sieben Monate nach seinem Zusammenbruch feierte der Däne im Februar 2022 ein viel beachtetes Comeback beim englischen Erstliga-Aufsteiger FC Brentford. Direkt nach dem Kollaps hatte er nicht mehr daran geglaubt, je wieder als Profi spielen zu können: „Im Rettungswagen dachte ich: Behaltet meine Schuhe. Es ist vorbei.“

In der Bundesliga hat Eriksen bislang nur die Jokerrolle

Nach Brentford war Eriksen von Inter Mailand gewechselt. Der Grund: Die Regularien der italienischen Liga erlaubten nicht den Einsatz eines Spielers, dem ein Defibrillator eingesetzt worden war.

Eriksen ist mit Sabrina Kvist Jensen liiert, mit der er eine Tochter hat. Inzwischen ist der dänische Rekord-Nationalspieler (142 Einsätze) in der Bundesliga angekommen. Der 33-Jährige unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag beim VfL Wolfsburg, der am Samstag (4. Oktober) beim FC Augsburg antritt. Bisher blieb Eriksen meist nur die Rolle des Einwechselspielers. Die Ansprüche des Topstars, der unter anderem für Manchester United, Inter Mailand und Tottenham Hotspur spielte, dürften andere sein. Er möchte wieder der Motor, wahlweise auch das Herz, seiner Mannschaft sein.