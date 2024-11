Allianz Arena leuchtet orange: Was ist der Grund?

Wer heute, am 25. November, an der Münchner Allianz Arena vorbeifährt, dem fällt auf: Das Stadion des FC Bayern München leuchtet in Orange - statt dem üblichen Rot des deutschen Rekordmeisters. Was ist der Hintergrund? Der FC Bayern will mit der besonderen Beleuchtung auf einen wichtigen Aktionstag aufmerksam machen.

Allianz Arena in Orange: Das steckt dahinter

Jährlich wird am 25. November nämlich der internationale Tag gegen Gewalt gegenüber Frauen begangen, der auch „Orange Day“ genannt wird. Wie die Bayern auf ihrer Vereinswebseite mitteilen, unterstützen sie mit der orangen Beleuchtung die Initiative „Zonta says No“ von Zonta, einer international tätigen Frauen-Vereinigung, die sich gegen Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen engagiert.

Die Bayern haben bereits in den vergangenen Jahren aus diesem Grund die Allianz Arena in Orange erstrahlen lassen. „Solidarität und Verantwortung sind Grundpfeiler einer Gesellschaft. Der FC Bayern erneuert seinen Appell an alle, beim Thema häusliche Gewalt nicht wegzuschauen, um Betroffene zu unterstützen und zu schützen“, wird Klubpräsident Herbert Hainer dazu zitiert. „Es braucht für alle von Gewalt betroffenen Frauen, Kindern und auch Männern einen sicheren Zugang zu Schutz, Hilfe und Beratung - und mehr Prävention mit Programmen und Maßnahmen, die darauf abzielen, die Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen umzusetzen“, so Hainer. Der FC Bayern wolle dabei helfen, ein noch größeres Bewusstsein dafür zu schaffen.

FC Bayern setzt Zeichen am Tag gegen Gewalt gegenüber Frauen

Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites Problem, das auch in Deutschland erschreckende Ausmaße annimmt. Darauf machte auch Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag aufmerksam. „Die Zahlen frauenfeindlicher Straftaten in Deutschland steigen: Mehr als 140 Frauen und Mädchen werden Opfer einer Sexualstraftat – jeden Tag. Alle drei Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen Gewalt im eigenen Zuhause – und das sind nur die polizeilich erfassten Taten“, postete Scholz auf X.

Der FC Bayern trifft am Dienstag, den 26. November, um 21 Uhr in der Ligaphase der Champions League auf Paris Saint-Germain. Das Spiel wird in der Münchner Allianz Arena stattfinden.