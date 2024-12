Moch Zwölfter bei Tour de Ski - Norweger Amundsen siegt

Friedrich Moch hat mit einem guten 20 Kilometer-Freistilrennen bei der Tour de Ski in der Gesamtwertung einige Plätze gutgemacht. Die dritte Etappe in Toblach beendete der Vorjahreszweite als Zwölfter. Auf Sieger Harald Oestberg Amundsen hatte Moch 1:07,3 Minuten Rückstand. Der Norweger siegte in dem Freistilrennen in 44:05,3 Minuten und rückte in der Gesamtwertung bis auf 16 Sekunden an seinen Landsmann Johannes Klaebo heran, der nach zwei Etappensiegen zum Start diesmal Fünfter wurde.

Moch rückte in der Gesamtwertung von Platz 38 auf Rang 22 vor. Janosch Brugger belegte Platz 17 und verfehlte damit eine Teilnorm für die Weltmeisterschaften im März in Trondheim nur knapp.

Der vierte Tagesabschnitt am Neujahrstag ist ein 15 Kilometer-Verfolgungswettkampf im klassischen Stil.