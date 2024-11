Ski-Star Hirscher startet bei Slalom in Levi

Nach seinem starken Weltcup-Comeback beim Saisonauftakt in Sölden geht Ski-Star Marcel Hirscher auch bei dem am Wochenende anstehenden ersten Slalom-Rennen an den Start. Nachdem der zweimalige Olympiasieger und siebenfache Weltmeister in seiner österreichischen Heimat im Riesenslalom als 23. direkt in die Punkte gefahren ist, wird es im finnischen Levi beim Ritt durch die Stangen noch spannender für den 35-Jährigen. «Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe», erklärte der achtmalige Weltcup-Gesamtsieger.

Auf dem Gletscher des Kitzsteinhorns und auf der Reiteralm bereitete sich der Salzburger auf den Slalom vor. «Ich mache kontinuierlich kleine Fortschritte im Material und im Skifahren, und damit bin ich zufrieden», sagte Hirscher, der in Sölden das erste Rennen seit mehr als fünf Jahren bestritten hatte. An Levi, 135 Kilometer nördlich des Polarkreises, gefällt Hirscher vor allem «das Gefühl der Abgeschiedenheit und das Erleben der lappländischen Traditionen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird dies mein letztes Mal dort sein».

Der Technik-Spezialist fährt inzwischen nicht mehr für Österreich, sondern für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter. In Levi gewann er 2013, 2016 und 2018 den Slalom.