Snowboarderin Hofmeister bejubelt ersten Saisonsieg

Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den Befreiungsschlag geschafft und ihren ersten Sieg in dieser Saison gefeiert. Nach einer Reihe von Enttäuschungen gewann die viermalige Gesamtweltcupsiegerin den Parallelslalom in Bad Gastein. Im Finale des Flutlicht-Events in Österreich setzte sie sich trotz eines kleinen Fehlers gegen die Japanerin Tsubaki Miki durch.

Sogar der Hund ist dabei

«Unglaublich» sei das, sagte Hofmeister. Bisher sei die Saison «wirklich schwierig» gewesen. Bad Gastein, wo sie vor sieben Jahren den ersten ihrer mittlerweile 21 Weltcup-Siege feierte, sei aber ein besonderer Ort für sie. Ihr Freund, ihre Familie und als Glücksbringer sogar ihr Hund seien dabei, berichtete die Athletin vom WSV Bischofswiesen.

Im Ziel hatte sich die 28-Jährige zunächst glücklich in den Schnee plumpsen lassen, dann ausgelassen gejubelt und schließlich die unterlegene Miki in den Arm genommen.

Längste Negativserie der Karriere

Hofmeister ist seit Jahren das Aushängeschild des deutschen Snowboard-Teams. Vergangene Saison gewann sie neben dem Gesamtweltcup auch die Disziplinwertungen im Parallelslalom und Parallelriesenslalom.

Doch der Einstieg in diesen Winter verlief holprig. Saisonübergreifend hatte Hofmeister zuletzt elf Rennen nacheinander das Podest verpasst - die längste Negativserie ihrer Karriere.