Skispringerin Schmid patzt in Japan: Gelb weg, kein Podest

Grund zum Jubeln hatte Deutschlands beste Skispringerin Katharina Schmid im japanischen Zao nur als Edelfan. Beim Sieg ihrer Teamkolleginnen Selina Freitag und Agnes Reisch im Super-Team stand die 28-Jährige in der ersten Reihe und feierte den Überraschungssieg. Ihre eigenen Weltcup-Ergebnisse blieben auch zum Abschluss der Asien-Reise bescheiden. Nach den Rängen 16 und 12 ist das Gelbe Trikot der Gesamtführenden weg.

«Sie kämpft irrsinnig mit ihrer Anfahrtsposition. Wir werden arbeiten und kämpfen, dass sie stabil in die Position kommt», sagte Bundestrainer Heinz Kuttin über seine konstanteste Athletin. Im Einzel am Sonntag war Selina Freitag als Achte (91,5 und 88 Meter) erneut besser unterwegs als die Dreifach-Weltmeisterin von Planica.

Das Gelbe Trikot übernimmt die Slowenin Nika Prevc, die nach ihrem Sieg vom Freitag zum Abschluss in Zao Dritte wurde. Vor dem stimmungsvollen deutschen Heimspiel in Willingen liegt Prevc 45 Punkte vor Schmid. Den Tagessieg am Sonntag holte Jacqueline Seifriedsberger aus Österreich, die zuvor bereits die Qualifikation gewonnen hatte. Zweiter wurde Eirin Maria