Halfpipe-Snowboarder Lechner knapp an WM-Sensation vorbei

Der deutsche Snowboarder Christoph Lechner hat bei den Weltmeisterschaften in der Schweiz nur knapp eine Sensationsmedaille verpasst. In der Halfpipe zeigte der 24-Jährige den besten Wettkampf seiner noch jungen Karriere und wurde hinter den Szenestars Scotty James (Australien), Ruka Hirano und Yuto Totsuka (beide Japan) Vierter.

«Es ist so geil. Ich habe diesen Run so noch nie gemacht, dann bei dem Schnee. Voll geil», sagte der Sportler vom Tegernsee. Lechner hatte es in seiner Weltcup-Karriere bisher nie unter die Top 8 geschafft. «Wir sind so stolz auf Christoph. Darauf haben wir die ganze Saison hingearbeitet, nein, nicht nur die Saison, das ganze Leben», schwärmte Bundestrainer Michael Dammert nach dem Event in St. Moritz.

Icon Vergrößern Halfpipe-Snowboarder Christoph Lechner gelingt der beste Wettkampf seiner Karriere. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa Icon Schließen Schließen Halfpipe-Snowboarder Christoph Lechner gelingt der beste Wettkampf seiner Karriere. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa