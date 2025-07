Deutsche Curling-Männer zittern sich zum Olympia-Ticket

Die deutschen Curling-Männer sind im kommenden Jahr erstmals seit 2014 wieder bei Olympischen Spielen dabei. Das Team um Skip Marc Muskatewitz erreichte bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Moose Jaw als Achter die nötige Platzierung, um sich die Olympia-Qualifikation zu sichern. Die K.-o.-Runde der besten sechs Mannschaften verfehlte der Überraschungseuropameister bei der WM aber.

Den entscheidenden Sieg holte Deutschland beim 9:4 gegen den direkten Kontrahenten USA im letzten Spiel der Vorrunde, die im Modus jeder gegen jeden ausgetragen wurde. Es war der fünfte Erfolg für die deutsche Mannschaft bei sieben Niederlagen.

Olympia-Quali nach «Achterbahnfahrt»

«Es war ein bisschen Achterbahnfahrt die Woche. Es war ein großes Lernen, wie man mit Drucksituationen auch in einem starken Feld umgeht», sagte Bundestrainer Uli Kapp. Sein junges Team war mit einem Fehlstart von drei Niederlagen am Stück gleich zu Beginn der WM ordentlich unter Zugzwang geraten - gegen die USA bewiesen Kapitän Muskatewitz und Co. aber Nervenstärke. «Wir sind mehr als zufrieden, dass wir das jetzt geschafft haben», betonte Kapp.

Neben Gastgeber Italien sind die besten sieben Teams in einer kombinierten Wertung der beiden Weltmeisterschaften 2024 und 2025 bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo dabei. Bei einem Turnier im Dezember werden zwei weitere Tickets vergeben.

Für den Deutschen Curling Verband (DCV) endet mit der erfolgreichen Qualifikation eine zwölf Jahre lange Durststrecke. Nachdem für Pyeongchang 2018 und auch für Peking vier Jahre später kein einziges Team das Olympia-Ticket gelöst hatte, ist der DCV in Italien zumindest mal mit den Männern wieder vertreten. Auch im Mixed-Doppel und bei den Frauen haben deutsche Teams noch Chancen auf eine Teilnahme.