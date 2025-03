Eiskunstlauf: 19-Jährige läuft beim WM-Comeback zum Titel

Ohne deutsche Konkurrenz hat die 19 Jahre alte Eiskunstläuferin Alysa Liu in ihrer Comeback-Saison die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft in Boston gewonnen. Die US-Amerikanerin hatte schon nach dem Kurzprogramm in Führung gelegen und zeigte auch in der Kür keine Schwächen.

Liu hatte 2022 als damals 16-Jährige überraschend entschieden, ihre Karriere zu beenden. Zu Beginn des vergangenen Jahres kündigte sie dann ihr Comeback an. In Boston holte sie das erste WM-Gold für die USA bei den Frauen seit 2006.

Zwei Japanerinnen auf dem Podest

Nach ihrem Coup lagen sich Liu (222,97 Punkte) und die entthronte Titelverteidigerin Kaori Sakamoto in den Armen. Die Japanerin (217,98 Punkte), die zuletzt dreimal in Folge Weltmeisterin geworden war, belegte vor ihrer Landsfrau Mone Chiba (215,24 Punkte) den zweiten Platz.

Eine deutsche Teilnehmerin gab es erstmals seit 2003 nicht, weil keine Läuferin die Startvoraussetzungen des Eislauf-Weltverbands ISU erfüllt hatte.

Eiskunstläuferin Alysa Liu holt in ihrer Comeback-Saison den WM-Titel. Foto: Charles Krupa/AP/dpa

Alysa Liu gewinnt bei der Heim-WM in Boston Gold. Foto: Charles Krupa/AP/dpa