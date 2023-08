Wie Deutschland gegen Südkorea ins Achtelfinale kommt

Am Donnerstag spielen die deutschen Fußballerinnen gegen Südkorea. Wie muss das Spiel für den Einzug ins Achtelfinale ausgehen? Ein Überblick über die Szenarien.

Der Start der deutschen Frauen-Elf gegen Marokko verlief gut, das zweite Spiel der WM-Vorrunde gegen Kolumbien eher bescheiden. Am Donnerstag, 3. August, steht das dritte Vorrundenspiel der deutschen Fußballerinnen der Fußballweltmeisterschaft 2023 gegen Südkorea an. Was sind die Szenarien? Wie gelingt der Einzug des deutschen Teams ins Achtelfinale? Ein Überblick.

Deutschland - Südkorea: Szenarien für den Einzug ins Achtelfinale

Fest steht: Ob die deutsche Elf eine Runde weiterkommt, bestimmt das eigene Können, nicht die Ergebnisse der anderen Mannschaften. Aktuell ist der Tabellen-Stand der Gruppe H, der Deutschland zugeteilt ist, wie folgt:

Platz 1: Kolumbien . Sechs Punkte, 4:1 Tore

. Sechs Punkte, 4:1 Tore Platz 2: Deutschland . Drei Punkte, 7:2 Tore

. Drei Punkte, 7:2 Tore Platz 3: Marokko . Drei Punkt, 1:6 Tore

. Drei Punkt, 1:6 Tore Platz 4: Südkorea . Null Punkte, 0:3 Tore

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Einen Stimmungsaufheller kann das deutsche Nationalteam bei der WM gebrauchen: Ein Comedian und Entertainer kommt da gerade recht. Video: dpa

Fußball-WM 2023: Szenarien für die Gruppe H

Mit diesen Szenarien gelingt Deutschland der Einzug in das Achtelfinale der Fußball-WM 2023:

Sieg gegen Südkorea .

. Unentscheiden gegen Südkorea , Bedingung: Kolumbien gewinnt oder spielt unentschieden gegen Mexiko .

, Bedingung: gewinnt oder spielt unentschieden gegen . Niederlage gegen Südkorea , Bedingung: Der Unterschied beträgt im Spiel maximal vier Tore und Kolumbien gewinnt gegen Mexiko .

Wenn diese Szenarien eintreten, scheidet Deutschland bei der WM 2023 aus:

Unentschieden gegen Südkorea , Bedingung: Marokko gewinnt gegen Kolumbien .

, Bedingung: gewinnt gegen . Niederlage gegen Südkorea , mehr als vier Tore Unterschied im Spiel.

, mehr als vier Tore Unterschied im Spiel. Niederlage gegen Südkorea , Marokko gewinnt oder spielt unentschieden gegen Kolumbien . (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch