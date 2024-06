Gutes Hören fördert Gesundheit und Lebensqualität

Das Gehör ist eines der wichtigsten Sinne des Menschen. Hier wird beschrieben wofür es wichtig ist.

Jetzt bei den wärmeren Temperaturen und längeren Tagen verbringen wir wieder mehr Zeit im Freien mit Erholung und Freizeit. Dann wird auch das Gehör eines jeden Menschen vielseitig gefordert.

Ohne Probleme kommunizieren

Ganz gleich ob bei sportlichen Aktivitäten draußen oder im Fitness-Center oder beim geselligen Zusammensein – überall kommt es darauf an, alles zu hören, um ohne Probleme mit anderen Menschen zu kommunizieren, den Unterhaltungen in der Gruppe zu folgen und an Gesprächen und Aktivitäten teilzunehmen. Wer gut hört, freut sich außerdem am munteren Vogelgezwitscher oder dem Rauschen des Windes in den Bäumen und erlebt damit die ganze akustische Vielfalt seiner Umwelt.

Gutes Gehör ist wichtig, um zu verstehen und sich zu orientieren

Außerhalb der vertrauten eigenen vier Wände kommen auf das Gehör ganz unterschiedliche und oft nicht vorhersehbare Herausforderungen zu. So kann es in ungewohnter Umgebung oder in Situationen mit wechselnden Geräuschkulissen auch für Normalhörende schon schwierig werden, alles gut zu hören, richtig zu verstehen und sich zu orientieren.

Wozu nachlassende Höreleistung führen kann

Da die meisten ihre nachlassende Hörleistung selbst anfangs kaum bemerken, erklären sie sich ihre Probleme beim Sprachverstehen mit den äußeren Umständen oder der vermeintlich undeutlichen oder zu leisen Aussprache ihrer Gesprächspartner und -partnerinnen. Den damit verbundenen Stress, die Konzentrationsprobleme und die schnelle Ermüdung durch die übermäßige Höranstrengung nehmen sie notgedrungen hin, zumal sie selbst auch keine konkreten Ursachen und Erklärungen dafür finden. Ans eigene Hören denken sie oft nicht.

Umso mehr beeinträchtigen dann leichte Hörminderungen die Kommunikation oder machen sie unter Umständen fast ganz unmöglich. Dann gibt ein Hörtest bei einem Hörakustiker oder einer -akustikerin sicheren Aufschluss über das eigene Hörvermögen.

