Volksfest in Friedberg

75 Jahre Friedberger Volksfest! Das ist 2023 geplant

Das Friedberger Volksfest ist eine beliebte Veranstaltung in Bayern. Auch 2023 ist auf dem Festplatz wieder einiges geboten.

Vom 4. bis 13. August 2023 findet in Friedberg das Volksfest des Verkehrsvereins statt. Zum 75. Geburtstag am Start sind das Binswanger Zelt, Fahrgeschäfte & Co.