So lief die Eröffnung der intersana 2023 in Augsburg

Die Gesundheitsmesse intersana hat begonnen. Wie die Eröffnung lief und das Programm für Samstag, 6. Mai 2023, und Sonntag, 7. Mai 2023, an der Messe Augsburg.

Am Freitag, 5. Mai 2023, haben Besucherinnen und Besucher der Messe Augsburg Augen gemacht. Nach fünf Jahren Pause ist die Gesundheitsmesse intersana 2023 mit neuem Veranstalter und frischem Konzept gestartet und hat Interessierte zu Information, Interaktion und Impulsen rund um die Themen Medizin, Sport, Ernährung, Gesundes Wohnen und Familie eingeladen.

Das sind die Themenbereiche der intersana 2023 1 / 5 Zurück Vorwärts 1. Medizin Der Bereich Medizin beschäftigt sich mit Vorsorge, Prävention und Fortschritten aus der Forschung wie modernen Methoden sowie Technologien. Auf der intersana 2023 stehen Expertinnen und Experten an ihren Ständen Rede und Antwort. Außerdem haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, unterschiedliche Gesundheitsdaten professionell bestimmen zu lassen.

2. Ernährung Aktuelle Food-Trends, Kostproben, vegane oder zuckerfreie Ernährung und Events in der Show-Küche von Hirzbauer: Der Themenbereich Ernährung steckt voller Tipps und Tricks, um die Gesundheit durch Lebensmittel optimal zu unterstützen. Spannende Vorträge stillen auch den Wissenshunger.

3. Sport Action ist im Bereich Sport angesagt. Neben Übungen für den Arbeitsplatz, Fakten zur Muskulatur sowie einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm und Informationen zu unterschiedlichen Sportarten, soll auch bei Kindern die Begeisterung für Sport geweckt werden. Außerdem können Besucherinnen und Besucher ihre Fitness in Live-Workouts unter Beweis stellen. Zahlreiche Schnupperkurse laden dazu ein, Sportarten zu testen.

4. Familie Mit der Gesundheit der Familie beschäftigt sich der gleichnamige Themenbereich. Von der Schwangerschaft bis zum richtigen Sportprogramm für Kinder: Auf der intersana 2023 können sich Familien informieren und inspirieren lassen.

5. Gesundes Wohnen Gesundheit fängt zu Hause an – deshalb lernen Besucherinnen und Besucher im Themenbereich Gesundes Wohnen, wie sie ihre Wohnung oder ihr Haus aktiv so gestalten, dass es zum eigenen Wohlbefinden beiträgt. Ob Schimmelbeseitigung, Eigenanbau oder eine hauseigene Sauna: Es gibt einiges zu tun.

Rund 100 Ausstellerinnen und Aussteller sind der Einladung der Messe Augsburg in enger Zusammenarbeit mit der Mediengruppe Pressedruck gefolgt und präsentieren an Ständen in der Messehalle 5, wie ihre Ideen zu einem gesünderen Lifestyle und mehr Wohlbefinden beitragen. Los ging es um 10 Uhr.

Der erste Messetag der intersana 2023

Offiziell eröffnet wurde die intersana 2023 um 10.30 Uhr durch Lorenz A. Rau von der Messe Augsburg und Matthias Schmid von der Augsburger Allgemeinen. Auf ein Video-Grußwort vom Bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, folgte ein Grußwort von Augsburgs Wirtschaftsreferenten Dr. Wolfgang Hübschle und die erste Keynote zum Thema „Gesundheit für alle“.

Die Fitness-Area startete mit einem Welcome-Workout in den ersten Messetag. Wer das geschafft hatte und danach geschafft war, konnte sich auf den Gesundheitsdialog der Universität Augsburg im Forum freuen oder in der Live-Cooking-Area mit Risotto stärken.

Das Programm der Gesundheitsmesse intersana

Und es gibt gute Nachrichten: Es folgen zwei weitere ereignisreiche Messetage mit vollem Programm: Am Samstag geht es wieder sportlich zu. Content Creator Fabian Pecher lädt Besucherinnen und Besucher zu einer Fußballchallenge ein. Wer lieber zuguckt, kann das bei der Vorführung eines Sportakrobatikvereins tun. Außerdem stehen ein Yoga-Schnupperkurs und verschiedene Workouts des Fitnesspartners Les Mills auf dem Programm. Am Sonntag gibt es Yoga für Kindergartenkinder, Erste-Hilfe-Kurse und Beckenbodentraining. Also unbedingt Sportzeug einpacken!

Auch der Speiseplan der Showküche klingt wieder verlockend, stehen zuerst moderne, vegane Sushi-Variationen, später mediterrane Antipasti, Gazpacho, geröstete Knoblauchpilze und diabetikergeeignete Mandelwaffeln darauf. Am letzten Messetag gibt es noch einmal eine Thermomix-Vorführung und Grünkern-Variationen.

