Neueröffnung in Kissing

ANZEIGE

Neue Praxis für Physiotherapie startet mit einem Tag der offenen Tür

Im Neubau am Robinienweg in Kissing eröffnet am 18. November 2023 die Praxis für Physiotherapie von Kariem Al-Sarraf. Was die

Von Melanie Schiele Artikel anhören Shape