Tag der Pflege

ANZEIGE

Wissen, Werte, Wohlergehen - am Vincentinum

Die Klinik Vincentinum hat die Adresse Franziskanergasse 12 in Augsburg.

weitere anzeigen weniger anzeigen

Teamorientiert, sicher, abwechslungsreich - was die Ausbildung zur Pflegefachkraft am Vincentinum bietet und was Auszubildende selber sagen, erfahren Sie hier.

Von Vincent Aumiller