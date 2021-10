Marco Sternheimer: "Der Zusammenhalt gefällt mir"

Starke Unternehmen? Erfolgreiche Sportler? Idyllische Landschaften? Was macht unsere Region aus? Wir haben bei Panther-Profi Marco Sternheimer nachgefragt.

Was ist für Sie typisch bayerisch/typisch schwäbisch?

Marco Sternheimer: Da denke ich zunächst mal an die Kulinarik. Zum Beispiel an Spätzle oder an Maultaschen, die ich für mein Leben gerne esse.

Ansonsten finde ich, dass es bei uns in Schwaben sehr familiär zugeht, auch wenn man sich mal längere Zeit nicht sieht. Neulich habe ich eine alte Klassenkameradin aus der Grundschulzeit getroffen. Wir sind uns nach 13 Jahren zufällig in der Augsburger Altstadt über den Weg gelaufen und haben uns beide über das Wiedersehen gefreut.

Zudem arbeiten wir Schwaben hart für unsere Ziele und sind bereit, dafür viel zu investieren. Auch der Dialekt, den ich bei uns besonders amüsant finde, sowie Traditionen werden in Bayerisch- Schwaben hochgehalten. Beispielsweise bei den vielen Volksfesten. Wenn ich da an Augsburg und die Region denke, fällt mir ganz klar der Plärrer ein.

Doch auch in allen Stadteilen oder umliegenden Gemeinden finden Volksfeste statt. Hier trifft man sich, hier tauscht man sich aus – dieser Zusammenhalt gefällt mir einfach.

Wo ist Ihr persönlicher Lieblingsplatz in der Region?

Sternheimer: Einen klaren Lieblingsort kann ich nicht benennen. Ich habe einfach sehr viele davon. Unter anderem der Elias-Holl-Platz vor dem Ratskeller. Dort geht es eher ruhig zu und ich finde hier Zeit, ein Buch zu lesen oder einfach zu entspannen. Wenn es ein bisschen mehr Action sein soll, geht man einfach ein paar Stufen hoch zum Rathausplatz, um sich mit Freunden auf einen Kaffee zu treffen.

Bevor ich vor zwei Jahren nach Augsburg gezogen bin, habe ich in Stadtbergen gewohnt. Da bin ich häufig am Bismarkturm gewesen, auch ein Ort, an dem ich äußerst gerne bin.

Idyllisch - so mag es Marco Sternheimer. Deswegen fühlt er sich am Mandichosee besonders wohl. Foto: Wolfgang Römisch

Und auch die Region um Friedberg und Mering mag ich. Meine Freundin kommt von dort und uns haben es vor allem die schönen Seen wie der Auen- oder Mandichosee angetan.

Zur Person: Marco Sternheimer

Marco Sternheimer kam am 14. August 1998 in Augsburg zur Welt. Seit Kindesbeinen an dreht sich bei ihm fast allles ums Eishockey-Spielen. So durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften des Augsburger EV, ehe er zur Saison 2016/17 mit einem Ausbildungsvertrag bei den Augsburger Panthern ausgestattet wurde. Für das Profiteam gab er eine Spielzeit später sein DEL-Debüt. Auf dem Eis ist der Linksschütze im Angriff zu Hause, obwohl er die, für einen Stürmer eher ungewöhnliche Rückennummer 6 trägt.

