Buntes Programm zum Augsburger Herbstplärrer 2023

Der Herbstplärrer in Augsburg startet mit einem Bieranstich und mit dem Plärrerumzug. Außerdem stehen Familientag, Seniorennachmittag und Feuerwerk auf dem Programm.

Genauso wie bei den Fahrgeschäften treffen auch im Programm des Plärrers Neuheiten auf alte Bekannte. Kinder- und Familientag, Maskottchen-Parade, Seniorennachmittag und Feuerwerk sind mittlerweile Tradition auf Schwabens größtem Volksfest. Sie dürfen natürlich auch zum Herbstplärrer 2023 nicht fehlen. Dazu kommen einige weitere Programmpunkte, die sicherlich viele Besucherinnen und Besucher auf den Kleinen Exerzierplatz locken werden. Ein Überblick:

Der Plärrerumzug durch Augsburg

Tradition und Highlight zugleich ist der Plärrerumzug. Zum Herbstplärrer 2022 hat er nach zweijähriger Corona-Pause wieder stattgefunden – und war mit etwa 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein voller Erfolg. Daran soll zum Herbstplärrer 2023 angeknüpft werden: Am Samstag, 26. August 2023, geht es um 13 Uhr los.

Erwartet werden deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 2300 an der Zahl, wie Organisator Andreas Schlachta bei der Pressekonferenz zum Plärrer verraten hat. Unter ihnen sind neben Sport-, Musik-, Kultur-, Faschingsvereinen, Freiwilligen Feuerwehren, regionalen Brauereien & Co. acht neue Gruppen. Auch lokale und politische Prominenz lässt sich den Plärrerumzug nicht entgehen: Angekündigt haben sich unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der amerikanische Generalkonsul und die Konsulin von Kroatien.

Ab 10 Uhr stellen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Umzugs in der Maximilianstraße auf. Von dort aus geht es um 12.30 Uhr über den Moritzplatz in Richtung Bürgermeister-Fischer-Straße und von der Fuggerstraße hin zum Plärrergelände. Die Route weicht aufgrund von Bauarbeiten in der Innenstadt von der bisher bekannten ab.

Moderiert wird der Plärrerumzug von Marion Buk-Kluger, die bereits in der Vergangenheit als Journalistin über den Plärrer berichtet und als Moderatorin durch dessen Veranstaltungen geführt hat.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Plärrerumzugs wird auch das Plärrergirl 2023 sein. Zum Herbstplärrer wird dann das Pendant, also der Trachtkerl, im Schaller Zelt gewählt. Gecastet wird dafür am Samstag, 26. August 2023, ab 16 Uhr auf dem Festplatz. Die Krönung erfolgt am Dienstag, 5. September 2023, ab 18 Uhr im Schaller Zelt.

Der Kindertag auf dem Plärrer

Mittwochs findet zum Herbstplärrer 2023 ein Kindertag mit Familiennachmittag statt. Dazu gibt es von 12 bis 20 Uhr ermäßigte Preisen an den Fahrgeschäften und Sonderangebote an den Imbissbuden. Auch die Festzelte beteiligen sich: Am 30. August ist im Binswanger Zelt ab 15 Uhr das „Aichacher Marionetten-Theater“ mit dem Märchen „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ zu Gast. Am 6. September lädt „Die Donikkl Crew“ nachmittags zum Mitsingen, Tanzen und Lachen ein. Aus organisatorischen Gründen gelten die Angebote in den Zelten nur bis 18 Uhr.

Passend zum Kindertag dreht Plärrerbär Bruno, das offizielle Maskottchen des Plärrers, mittwochs seine Runden. Außerdem schlängelt er sich auch sonntags bei einem Walking Act mit seinen Freunden – dem Dino, dem Löwen und dem Hasen – über das Plärrergelände.

Die Termine der Maskottchen-Parade:

Sonntag, 27. August 2023, von 12 bis 15 Uhr

Mittwoch, 30. August 2023, von 14 bis 17 Uhr

Sonntag, 3. September 2023,von 12 bis 15 Uhr

Mittwoch, 6. September 2023, von 14 bis 17 Uhr

Sonntag, 10. September 2023,von 12 bis 15 Uhr

Der Hase ist ein Freund des Plärrerbären Bruno. Gemeinsam mit dem Löwen und dem Dino werden die vier Maskottchen einige Male als Walking Act über das Plärrergelände spazieren. Foto: Julia Paul

Das Plärrer-Feuerwerk

Freitags erleuchtet das Brillant-Hochfeuerwerk gegen 21.45 Uhr das Plärrergelände.

Die Termine:

Freitag, 25. August 2023

Freitag, 1. September 2023

Freitag, 8. September 2023

Am 1. September 2023 spielt zum Plärrer-Feuerwerk sogar Musik.

Seniorennachmittag auf dem Plärrergelände

Außerdem lädt die Stadt Augsburg am Dienstag, 29. August 2023, zum Seniorennachmittag ins Binswanger Zelt ein. Der Einlass startet um 13 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Für 5 Euro können Seniorinnen und Senioren einen Gutschein für eine Maß Bier oder ein alkoholfreies Getränk sowie ein Paar Bratwürstel mit Brot erwerben. Zu jedem Gutschein ist vor Ort ein Bediengeld in Höhe von 1 Euro zu entrichten.

Die Gutscheine können ab Montag, 21. August 2023, in der Geschäftsstelle des Seniorenbeirats erworben werden.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr

: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr Adresse: Beim Rabenbad 5, 86150 Augsburg

Ein Highlight des Herbstplärrers: die Hochseilshow

Ein weiterer Höhepunkt aus dem Programm des Herbstplärrers: Zwischen dem 31. August und dem 4. September 2023 geht es hoch hinaus! Die Geschwister Weisheit kommen nämlich mit Europas größter Hochseilshow nach Augsburg. Nach ihrer Premiere zum Herbstplärrer 2018 geht es heuer mit Handständen, lebender Fahne, einer Vier-Personen-Pyramide und Wheelies mit Motorrädern auf eine Höhe von bis zu 40 Metern. Die Stunts der 12 Artistinnen und Artisten finden über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher statt und sind vom ganzen Plärrergelände aus sichtbar.

Die Vorstellungen:

Donnerstag, 31. August 2023: um 18 Uhr

Freitag, 1. September 2023: um 18 Uhr

Samstag, 2. September 2023: um 15 und um 18 Uhr

Sonntag, 3. September 2023: um 15 und um 18 Uhr

Montag, 4. September 2023: um 18 Uhr

Der Eintritt ist frei, gesponsert werden die Auftritte von den Schaustellerinnen und Schaustellern, wie Bruno Noli auf der Pressekonferenz zum Plärrer erklärte.

Am Sonntag, 3. September 2023, lädt die evangelische Schaustellerseelsorge der Evangelischen Kirche Deutschlands in den Autoscooter der Familie Diebold zu einem bürgerschaftsöffentlichem Schaustellergottesdienst ein.

Motto-Tage in den Bierzelten

Hendl-Tag: Am 28. August 2023 und 4. September 2023 kostet das halbe Hähnchen mit Semmel im Binswanger Zelt nur 8,90 Euro.

Goißen-Tag: Am 29. August 2023 und 5. September 2023 kostet die Goißenmaß im Binswanger Zelt nur 9,80 Euro.

Knaller im Schaller: Am 30. August 2023 und 6. September 2023 kostet die Maß Bier im Schaller Zelt zwischen 14 und 23 Uhr nur 7,50 Euro.

Tag des Bieres: Am 30. August 2023 und 6. September 2023 kostet die Maß nur 7,50 Euro.

Tag der Betriebe: Am 31. August 2023 und 7. September 2023 werden Unternehmen ins Schaller Zelt eingeladen.

Rot-grün-weiße Nacht: Am Sonntag, 3. September 2023, dreht sich im Schaller Zelt alles um den FC Augsburg.

Brass-Musik: Am Sonntag, 10. September 2023, treten im Schaller Zelt drei Spitzenbands der süddeutschen Brass-Szene auf. Der Eintritt ist frei.